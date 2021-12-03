Частая и долгая ходьба в день удерживает болезнь Альцгеймера от быстрого развития: исследование

Исследователи Калифорнийского университета ежегодно изучали 167 пожилых людей.
Установлено, что физическая активность ослабляет воспаление в головном мозге, предотвращая спад
Врачи рекомендовали взрослым заниматься не менее 150 умеренных физических упражнений в неделю.
Согласно исследованию, ежедневная прогулка или поездка на велосипеде в пожилом возрасте может снизить риск развития болезни Альцгеймера, пишет dailymail.co.uk.
Исследования уже давно показали, что физические упражнения в среднем возрасте и старше могут снизить вероятность деменции, которая чаще всего вызывается болезнью Альцгеймера, до 40 процентов.
Теперь исследователи из Калифорнийского университета говорят, что болезнь можно предотвратить, если люди будут заниматься спортом и в более позднем возрасте.
Считается, что упражнения помогают предотвратить заболевание, поскольку они улучшают когнитивные функции, поддерживают низкий вес тела и предотвращают образование бляшек в артериях - ключевой причине сосудистой деменции.
Но последнее исследование также предполагает, что упражнения в более старшем возрасте могут уменьшить воспаление в головном мозге, которое может вызвать развитие болезни Альцгеймера.
Исследователи изучили 167 человек со средним возрастом на момент смерти 90 лет.
У тех, кто регулярно занимался спортом, был более низкий уровень активации в мозгу микроглии - клетки, которая может вызывать воспаление.
Ученые заявили, что это помогло значительно снизить риск болезни Альцгеймера.
Врачи рекомендуют здоровым взрослым заниматься не менее 150 умеренных физических упражнений или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю.
Калифорнийское исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что упражнения имеют наибольшую пользу для тех, у кого больше шансов на развитие деменции.
Исследователи наблюдали за взрослыми с 1997 года, чтобы изучить взаимосвязь между физической активностью и активацией микроглии.
Ведущий автор доктор Кейтлин Казалетто из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сказала: «Микроглия, иммунные клетки мозга, активируются, чтобы очистить мозг от мусора и посторонних захватчиков.
Но слишком большая активация может вызвать воспаление, повредить нейроны и нарушить передачу сигналов в головном мозге.
«Физические упражнения помогают уменьшить аномальную активацию у животных, но эта связь не была установлена у людей».
Участники были из проекта Rush Memory and Aging, который набирает добровольцев без деменции, которые соглашаются на донорство органов.
Почти две трети (60 процентов) к моменту смерти заболели болезнью Альцгеймера.
Перед ежегодными когнитивными экзаменами участники носили мониторы активности 24 часа в сутки в течение десяти дней.
Исследователи измерили активацию микроглии и болезнь Альцгеймера в ткани мозга после смерти участников.
Доктор Казалетто сказал: «Повышенная физическая активность связана с более низкой активацией микроглии.
Особенно это касалось нижней височной извилины - области мозга, наиболее пострадавшей от болезни Альцгеймера.
«Физическая активность оказала более выраженное влияние на воспаление у людей с более тяжелой патологией Альцгеймера».
В исследовании не уточнялось, как долго участники тренировались или сколько упражнений снижали вероятность болезни Альцгеймера.
Затем доктор Казалетто планирует изучить, могут ли упражнения изменить активацию микроглии у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Она добавила: «Физическая активность способствует лучшему когнитивному старению и снижению риска нейродегенеративных заболеваний.
Однако клеточные и молекулярные пути, связывающие поведение мозга человека, неизвестны.
«Мы объективно отслеживали физическую активность и когнитивные способности в жизни и количественно определяли активацию микроглии и синаптические маркеры в ткани мозга у пожилых людей в момент смерти.
Это первые данные, подтверждающие активацию микроглии как физиологический путь, с помощью которого физическая активность связана с здоровьем мозга у людей.
«Хотя требуется больше интервенционной работы, мы предполагаем, что физическая активность может быть изменяемым поведением, используемым для снижения провоспалительных состояний микроглии у людей».
Болезнь Альцгеймера - наиболее частая причина деменции, от которой страдают около 920 000 человек в Великобритании, а к 2050 году эта цифра вырастет до 2 миллионов.
Он остается крупнейшим убийцей в Великобритании: в прошлом месяце на его долю приходилось 102 случая смерти на 100 000 человек в прошлом месяце, что вдвое превышает количество смертей от Covid (51 на 100 000), согласно данным Управления национальной статистики.
Число людей с этим заболеванием неуклонно растет из-за увеличения продолжительности жизни. По оценкам, количество случаев заболевания во всем мире утроится и превысит 150 миллионов в течение следующих 30 лет.
От этого состояния нет лекарства, и врачи говорят, что изменение образа жизни - лучшее, что люди могут сделать, чтобы избежать его развития.
ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА?
Болезнь Альцгеймера - прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга, при котором накопление аномальных белков приводит к гибели нервных клеток.
Это нарушает работу передатчиков, передающих сообщения, и заставляет мозг сокращаться.
От него страдают около 920 000 человек в Великобритании, а к 2050 году эта цифра вырастет до 2 миллионов.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Когда клетки мозга умирают, функции, которые они выполняют, теряются.
Это включает в себя память, ориентацию и способность думать и рассуждать.
Болезнь прогрессирует медленно и постепенно.
В среднем пациенты живут от пяти до семи лет после постановки диагноза, но некоторые могут жить от десяти до 15 лет.
РАННИЕ СИМПТОМЫ:
Потеря кратковременной памяти
Дезориентация
Изменения в поведении
Перепады настроения
Проблемы с деньгами или телефонным звонком
ПОЗДНИЕ СИМПТОМЫ:
Сильная потеря памяти, забвение близких членов семьи, знакомые предметы или места
Беспокойство и разочарование из-за неспособности разобраться в мире, ведущее к агрессивному поведению
В конце концов теряем способность ходить
Могут быть проблемы с едой
Большинству в конечном итоге потребуется круглосуточный уход.
Источник: Ассоциация Альцгеймера.