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Специальная жевательная резинка может задерживать вирусные частицы в слюне

10:30:3812/2/2021
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Антимикробные жидкости для полоскания рта не остаются во рту в течение длительного времени, что ограничивает эффект, который они могут оказать.

Ученые создали особую формулу жевательной резинки, которая включает фермент, который нацелен на вирус и связывает его, уменьшая количество вирусных частиц в дыхании. Фото: Pixabay.com

УЧЕНЫЕ из Университета Пенсильвании создали особую формулу жевательной резинки, которая включает фермент, который нацелен на вирус и связывает его, уменьшая количество вирусных частиц в дыхании.

Поскольку ношение маски в настоящее время признано наиболее эффективным методом предотвращения передачи вируса от человека к человеку, были рассмотрены и другие методы, которые уменьшают количество вируса в нашем дыхании. В статье в журнале Cell Molecular Therapy группа исследователей из Пенсильвании считает, что разработанная ими жевательная резинка может предложить дешевый метод защиты от повторного заражения . Зараженные люди жуют жевательную резинку, что также может уменьшить количество людей, которым они передают вирус. Основным местом размножения вируса является рот, где он может распространяться по воздуху, пишет express.co.uk.

В ходе исследования были взяты мазки изо рта у пациентов с Covid до и после жевания экспериментальной резинки. Лечение жевательной резинкой снизило количество коронавируса в мазках на 95 процентов. Это значительно снижает вероятность заражения других людей при дыхании или кашле.

Плацебо оказало гораздо более мягкое воздействие, но все же показало лучшие результаты, чем пациенты, которые не жевали жевательную резинку. Без лечения миллилитр слюны может содержать в среднем 7 миллионов копий РНК-вируса.

Люди с более тяжелыми симптомами часто имеют большее количество вируса во рту и слюнных железах. Жевательная резинка содержит фермент ACE2, с которым коронавирус может связываться. Рецепторы ACE2 в наших клетках используются в качестве точки входа вируса, поэтому вирус связывается с ферментом ACE2, обнаруженным в деснах.

Жевательная резинка может храниться годами при нормальной температуре без повреждений. Белок не терялся в процессе «сжатия десен», известного как жевание для тех, кто не участвует в молекулярной терапии. Это может быть важным соображением, поскольку логистика хранения замороженных вакцин оказалась серьезной проблемой во время первого развертывания вакцин.

Жевательная резинка также была дешевой в производстве с использованием технологии, отличной от типичной для производства жевательной резинки, которая работает при более низких температурах.

Вирусная нагрузка - это технический термин, используемый для описания того, сколько копий вируса можно найти в одном месте. Более высокие вирусные нагрузки гораздо более заразны, при этом дельта-вариант в 1260 раз выше, чем предыдущие штаммы. Снижение вирусной нагрузки, даже если не до нуля, все равно может существенно повлиять на способность вируса распространяться.

Антимикробные жидкости для полоскания рта не остаются во рту в течение длительного времени, что ограничивает эффект, который они могут оказать.

Применение жевательной резинки выходит за рамки снижения передачи в повседневных условиях.

Исследователи считают, что это может обеспечить более безопасные стоматологические операции на пациентах с Covid, снижая риск заражения стоматологами вирусом.

Они также считают, что дальнейшие исследования белка и рецептора ACE2 могут упростить тестирование слюны на вирус.

Производство экспериментальной жевательной резинки включало разработку измененного салата, который продуцировал фермент и затем мог использоваться в качестве ингредиента для жевательной резинки.

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исследованияжевательная резинкаCOVID-19слюнаУченые.Cell Molecular Therapy
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