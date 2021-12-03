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Магнитная буря 3 декабря 2021: сила колебаний магнитосферы составит 4 балла - как пережить резкий геоудар метеопатам?

10:45:2212/2/2021,София Мальцева
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Желательно гулять каждый день на свежем воздухе, посещать баню или бассейн.

Каждый раз, когда на Землю обрушивается геомагнитный шторм, люди могут испытывать различные симптомы. Фото: Pixabay.com

3 декабря ожидается продолжение магнитной бури, начавшейся накануне. Однако сегодня ее сила будет выше на один балл. Так, с 4.00 утра по Новосибирску, волнения составят 4 балла, которые продлятся три часа. После чего наступит небольшой перерыв, и возмущения магнитосферы вернутся в 13.00 по новосибирскому времени. Их длительность составит до конца дня.

Каждый раз, когда на Землю обрушивается геомагнитный шторм, люди могут испытывать различные симптомы: мигрень; скачки давления; тревогу, апатию; усталость и чувство слабости
Чтобы в следующий раз быть подготовленными, следует проводить профилактику своего здоровья. Желательно гулять каждый день на свежем воздухе, посещать баню или бассейн. Наладить свой режим сна, стараясь спать каждый день не менее 7-8 часов.

В число страдающих от воздействия магнитных бурь, попадают люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, пожилые люди, и с повышенным давлением. А также со слабой нервной системой и просто метеочувствительные люди. Как правило, у таких людей разные симптомы.

Как чувствовали себя наши читатели:

Голова болела, будто сжимало.
Постоянная тревога, внутреннее напряжение.
Ломит суставы, и давление скачет.
Бывает тяжело вздохнуть, голова болит.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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