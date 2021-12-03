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Погода в Бердске 3 декабря 2021: мокрый снег и нулевые температуры в городе наступят в этот день

11:30:3912/2/2021
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Считалось, если на Прокла идет снег, то третьего июня будет дождь.

Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало суровые метели. Фото: Pixabay.com

В четверг, 3 декабря, ожидается потепление погоды до нуля. С утра температура воздуха составит - 3 градуса, к обеду потеплеет до нуля на столбиках термометра. Также ожидается мокрый снег в конце дня. Ветер подует юго-западный до 6,9 м/с. При относительной влажности воздуха 73%. Атмосферное давление понизится до 745 мм ртутного столба.

3 декабря отмечается народный праздник день Прокла в четвертых - пятых веках. С юных лет он проводил, молясь Господу. А также был учеником у Иоанна Златоуста, который помог Проклу, научив его ораторскому искусству и наделив множеством знаний.

Он же рукоположил Прокла в сан диакона, а затем пресвитера. Когда учитель умер, Прокл занялся проповедованием в храмах, много заботился о несчастных и бедных, чем заслужил уважение у прихожан, и снискал любовь окружающих.

По народной традиции в этот день наблюдали за погодой. Считалось, если на Прокла идет снег, то третьего июня будет дождь. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало суровые метели.

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