Проклов день: почему 3 декабря не принято ходить в баню и как правильно загнать нечистую силу под землю

Святой Прокл жил во времена правления императора Феодосия Младшего. Ученик святого Иоанна Златоуста, он был рукоположен во епископа около 426 года, но поскольку те жители незаконно избрали другого епископа до его прибытия, он остался в Константинополе. Святой Прокл был возведен на престол архиепископа Константинопольского в 434 году. Прихожане же со своей стороны с огромной любовью и уважением относились к нему за его добрые дела и яркие проповеди.
3 декабря отмечается память святого Прокла. Особенно его почитали в народе, считая защитником от разной нечисти.
По мнению людей, существовало много различных духов и до каждого старались применять свою защиту.
Также к третьему декабря дорога становилась зимней, снежной. И люди начинали пользоваться санями, сменяя ими телеги. Сани легко проходили снежную дорогу и больше не застревали в грязи. Это все из-за того, что дороги высыхали и покрывались снегом. Поэтому стало традицией просить святого Прокла об удачной дороге.
Кроме того, люди считали, что в этот день в любой момент из-под земли может выскочить нечисть и навредить людям. Для этого существовал специальный заговор, который читали, прежде чем пойти или поехать куда-нибудь. Считалось, что так она не сможет встать на пути и навредить. Также молились святому Проклу прося защиты от темных сил.