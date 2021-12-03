Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Проклов день: почему 3 декабря не принято ходить в баню и как правильно загнать нечистую силу под землю

1:00:3512/3/2021,София Мальцева
0

По мнению людей, существовало много различных духов и до каждого старались применять свою защиту.

Люди начинали пользоваться санями, сменяя ими телеги. Фото: Pixabay.com

Святой Прокл жил во времена правления императора Феодосия Младшего. Ученик святого Иоанна Златоуста, он был рукоположен во епископа около 426 года, но поскольку те жители незаконно избрали другого епископа до его прибытия, он остался в Константинополе. Святой Прокл был возведен на престол архиепископа Константинопольского в 434 году. Прихожане же со своей стороны с огромной любовью и уважением относились к нему за его добрые дела и яркие проповеди.

3 декабря отмечается память святого Прокла. Особенно его почитали в народе, считая защитником от разной нечисти.

По мнению людей, существовало много различных духов и до каждого старались применять свою защиту.

Также к третьему декабря дорога становилась зимней, снежной. И люди начинали пользоваться санями, сменяя ими телеги. Сани легко проходили снежную дорогу и больше не застревали в грязи. Это все из-за того, что дороги высыхали и покрывались снегом. Поэтому стало традицией просить святого Прокла об удачной дороге.

Кроме того, люди считали, что в этот день в любой момент из-под земли может выскочить нечисть и навредить людям. Для этого существовал специальный заговор, который читали, прежде чем пойти или поехать куда-нибудь. Считалось, что так она не сможет встать на пути и навредить. Также молились святому Проклу прося защиты от темных сил.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день святого Прокла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Крутые открытки и поздравления в день Всемирной компьютерной графики 3 декабря
12:45:47 12/3/2021
Крутые открытки и поздравления в день Всемирной компьютерной графики 3 декабря
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2021 в России и мире
12:20:59 12/3/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2021 в России и мире
Чарующие открытки и картинки в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 3 декабря
12:15:11 12/3/2021
Чарующие открытки и картинки в Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 3 декабря
3 декабря – Международный день инвалидов: добрые открытки для отправки по смс и вотсап
11:45:58 12/2/2021
3 декабря – Международный день инвалидов: добрые открытки для отправки по смс и вотсап
БердскПогода в Бердске 3 декабря 2021: мокрый снег и нулевые температуры в городе наступят в этот день
11:30:39 12/2/2021
Погода в Бердске 3 декабря 2021: мокрый снег и нулевые температуры в городе наступят в этот день
Частая и долгая ходьба в день удерживает болезнь Альцгеймера от быстрого развития: исследование
11:00:39 12/2/2021
Частая и долгая ходьба в день удерживает болезнь Альцгеймера от быстрого развития: исследование
Специальная жевательная резинка может задерживать вирусные частицы в слюне
10:30:38 12/2/2021
Специальная жевательная резинка может задерживать вирусные частицы в слюне
В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
10:00:43 12/2/2021
В 2020 году существенно снизилось обнаружение энтеровируса D68
Что такое опоясывающий лишай и заразно ли это? Как это связано с ветрянкой у детей?
9:15:40 12/2/2021
Что такое опоясывающий лишай и заразно ли это? Как это связано с ветрянкой у детей?
Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?
9:00:25 12/2/2021
Гороскоп Рассела Гранта на декабрь 2021 года: что приготовили звёзды каждому знаку зодиака?