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Почему в день святого Прокла 3 декабря категорически запрещено ссориться: и другие ограничения для верующих

1:15:4912/3/2021,София Мальцева
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Главное событие, которое произошло и стало значимым для его почитания – землетрясение, приведшее к многочисленным бедствиям.

С этого дня наши предки входили в сезон езды на санях. Фото: Pixabay.com

3 декабря отмечается память Святого Прокла. Он был учеником великого отца и учителя, святого Иоанна Златоуста. Святой отличался храбростью и добродетелью, но, как и его учитель, подвергся нападкам со стороны политиков в Константинополе. Первоначально он был рукоположен в сан епископа. В 434 году нашей эры он был назначен Константинопольским патриархом. За время своего 12-летнего пребывания в должности он многое поменял в церковных порядках, провел ряд выдающихся общественных работ и внес свой вклад в развитие христианской веры.

Главное событие, которое произошло и стало значимым для его почитания – землетрясение, приведшее к многочисленным бедствиям.

Тогда в своем патриаршестве Прокл решил провести слежу вместе с прихожанами на улице, чтобы помолиться Господу. Тогда собравшийся народ вышел вместе со священниками на улицу, и стали искренне просить Господа спасти их от катаклизма. В этот момент из толпы подняло мальчика в небо. Затем он вернулся спокойно обратно и рассказал, что увидел ангела, а также слышал как прекрасно они поют. Люди услышали слова мальчика, и повторили песнь ангелов. Тогда землетрясение прекратилось.

Запреты в день святого Прокла:

В праздник не стоит далеко ходить и вообще выходить из дома без необходимости.

Если вы уже решили отправиться в далекое путешествие, то знайте, что с этого дня наши предки входили в сезон езды на санях, и молились Богу, ради удачной поездки.

А еще до святого Прокла обращались, чтобы он защитил от всего плохого.

Кроме того, в этот день запрещено ссориться. Считается, что любое разногласье в этот день может затянуться на весь год.

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