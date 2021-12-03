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Святитель Прокл Константинопольский защищает от самых страшных бед. Текст молитвы

2:00:4512/3/2021,София Мальцева
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Он был заметен в своем противостоянии несторианской ереси, хотя относился к еретикам со смирением и терпением, оказывая помощь жителям города после ужасного землетрясения.

Чтобы защититься от резкого появления злых сил, люди молились святому как дома, перед своим алтарем, так и в храме, куда приходили на праздник с утра. Фото: Pixabay.com

3 декабря отмечается память Прокла Константинопольского. Он был патриархом храма Константинополя и ученик святого Иоанна Златоуста. Святой учился у святого Иоанна, а затем служил секретарем константинопольского патриарха Аттика. Рукоположенный Аттиком, он вскоре был назначен епископом Кизика, хотя жители епархии отказались принять его своим епископом. Известный своими красноречивыми проповедями, он стал ярым противником еретического патриарха Нестория с 428 года и назначения последнего императором Феодосием II.

Шесть лет спустя Прокла назначили константинопольским патриархом после смерти Патриарх Максимиана, который сменял свергнутого Нестория. Как патриарх, он был заметен в своем противостоянии несторианской ереси, хотя относился к еретикам со смирением и терпением, оказывая помощь жителям города после ужасного землетрясения.

Также он написал собрание сочинений, состоящее в основном из посланий и проповедей. Которые являются ценностью для современной церкви.

На Руси память святого патриарха отмечали с традициями предков. Например, считалось, что Прокл защищает людей от различных бед. В том числе спасает от нечисти, которая в его праздник начинает уходить в спячку. По поверью, это делает летняя нечисть, которая уже не может выбраться из-под замороженной льдом и снегом почвы. Чтобы защититься от резкого появления злых сил, люди молились святому как дома, перед своим алтарем, так и в храме, куда приходили на праздник с утра.

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