Как ухаживают за тяжелыми больными в реанимации а пандемию коронавируса

С марта 2020 года пандемия COVID-19 создала беспрецедентную нагрузку на американскую систему здравоохранения, поскольку большое количество пациентов из отделений интенсивной терапии переполнило больницы. Столкнувшись с этой проблемой, Медицинский центр диаконисы Бет Исраэль (BIDMC) увеличил пропускную способность интенсивной терапии на 93 процента и поддерживал режим перенапряжения в течение девяти недель весной 2020 года, пишет medicalxpress.com.
В паре статей и гостевой редакционной статье, опубликованной в « Dimensions of Critical Care Nursing» , команда медсестер-ученых из Медицинского центра Бет Исраэль Дьяконесса (BIDMC) делится своим опытом, почти удваивающим вместимость отделения интенсивной терапии; поиск, обучение и перераспределение персонала; а также разработка и внедрение группы проницательности для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом во время первого всплеска COVID-19.
«Пока COVID-19 распространялся по стране, мы в BIDMC готовились к прогнозируемому притоку высокоинфекционных, критически больных пациентов», - сказала ведущий автор Шарон С. О'Донохью, DNP, RN, медсестра, специализирующаяся на интенсивной медицине. отделения по уходу в BIDMC. «Вскоре стало очевидно, что необходимы план прибытия высокоинфекционных пациентов в критическом состоянии, а также стратегия адекватного укомплектования персоналом, защищающего сотрудников и гарантирующего общественность, что с этим можно успешно справиться».
После создания структуры управления инцидентами в больнице, чтобы четко определить роли, открыть каналы связи и разработать планы экстренной помощи, руководство BIDMC начало планирование предстоящего притока пациентов с COVID-19 в феврале 2020 года.
BIDMC - клиническая больница на 673 койки, входящая в состав Гарвардской медицинской школы, - имеет девять специализированных отделений интенсивной терапии, расположенных в двух кампусах, в общей сложности на 77 коек. В ходе учений по всплеску эпидемии, проведенных в BIDMC в 2012 году, руководство определило, что триггером к открытию дополнительных мест в отделениях интенсивной терапии станет занятость 70 койко-мест в отделениях интенсивной терапии. Когда 31 марта 2020 года была достигнута эта веха, у персонала департамента было 12-часовое окно, чтобы преобразовать два медико-хирургических отделения на 36 коек в дополнительное помещение для интенсивной терапии, что обеспечит дополнительные 72 койки.
«Поскольку медико-хирургическая среда не предназначена для оказания помощи на уровне отделения интенсивной терапии, необходимо было внести множество изменений, а необходимость дистанцироваться только усугубила трудности», - сказала старший автор Сьюзан ДеСанто-Мадейя, доктор философии, RN, FAAN, Ассоциация выпускников больниц Бет Исраэль, предоставила медсестер-ученых. «Многие из этих комнат изначально были спроектированы так, чтобы пациенты были уединенными и тихими, но ключевым элементом безопасности в отделениях интенсивной терапии является видимость для пациентов, поэтому мы изменили помещения, чтобы приспособить их к рабочему процессу в отделении интенсивной терапии».
Модификации включали установку окон во всех дверях палаты пациентов и изменение положения кроватей и мониторов, чтобы пациентов и экраны можно было легко увидеть, не входя в комнату. Линии обзора были при необходимости дополнены зеркалами и системами радионяни. Чтобы еще больше свести к минимуму воздействие вируса на персонал, медицинским работникам были предоставлены двусторонние радиоприемники, чтобы уменьшить количество персонала, необходимого для входа в комнату, когда была необходима практическая помощь пациенту. Мобильные тележки и рабочие станции помогли повысить общую эффективность рабочего процесса.
Помимо накопления запасов медицинского оборудования, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), аппаратов ИВЛ и кислорода, и управления им, для увеличения пропускной способности реанимации также потребовалось перераспределить 150 сотрудников, обученных приемам интенсивной терапии. Больница составила список отзыва для бывших медсестер интенсивной терапии. Кроме того, были определены медсестры-медсестры, которые могли бы использовать свои навыки для ухода за тяжелобольными пациентами в бригадах с ветеранами медсестер интенсивной терапии.
Для перераспределения персонала потребовалось обучение и поддержка. Для каждой группы были разработаны очные социально-дистанционные семинары, после которых медсестрам было поручено следить за медсестрой интенсивной терапии, чтобы уменьшить беспокойство, отработать новые навыки и обрести уверенность.
«Персонал определил, что теневой опыт является наиболее полезным для их подготовки к развертыванию во время всплеска COVID-19», - сказал О'Донохью. «Исторически у BIDMC были прочные отношения сотрудничества с персоналом из разных областей, и эти отношения оказались жизненно важными для успеха всех групп по уходу. Отдел социальной работы играл важную роль в формировании команд, особенно в сложных ситуациях».
Одной из команд перераспределения была бригада переноски реанимации, собравшаяся вместе, чтобы поддерживать врачей у постели больного, обеспечивая безопасное и своевременное позиционирование на животе. Пронинг - это вмешательство, улучшающее оксигенацию у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом - ключевой особенностью тяжелой формы COVID-19. Оно сложное, требует времени и сопряжено с потенциальными опасностями как для пациента, так и для персонала. Коалиция мобилизовала ресурсы и провела более 160 интервенций в период с марта по май 2020 года.
«Хотя пандемия была беспрецедентным явлением, она подготовила нас к потенциальным будущим кризисам, требующим сотрудничества многопрофильных групп для обеспечения оптимальных результатов в чрезмерно расширенной среде», - сказал О'Донохью. «Персонал BIDMC принял вызов, и из этого трудного опыта было извлечено много положительных уроков».
«Мы должны и впредь проявлять бдительность в оценке того, что сработало, а что не сработало, и искать способы улучшить оказание медицинской помощи во всех наших системах», - сказал ДеСанто-Мадейя, который также является доцентом Колледжа медсестер в Университет Род-Айленда. «Воспоминания прошедших полутора лет не могут быть забыты, и мы можем уверенно двигаться вперед, зная, что, несмотря на все трудности, мы предоставили наилучший возможный уход».