Какие аллергические состояния снижают риск заражения коронавирусом

Люди с аллергическими состояниями, такими как сенная лихорадка, ринит и атопическая экзема, могут иметь более низкий риск заражения COVID-19, особенно если они также страдают астмой, показало большое популяционное исследование взрослых Великобритании, опубликованное в Интернете в разделе респираторных заболеваний.
И вопреки выводам недавних исследований, пожилой возраст, мужской пол и другие основные состояния не связаны с повышенным риском заражения, как показывают исследования, пишет medicalxpress.com.
Но результаты показывают, что азиатская этническая принадлежность, ожирение, перенаселенность домохозяйств, общение в помещениях с другими домохозяйствами и удержание роли, связанной с людьми, помимо здравоохранения и социальной помощи, независимо друг от друга связаны с повышенным риском развития COVID-19.
По словам исследователей, все больше данных свидетельствует о том, что по крайней мере некоторые факторы риска развития COVID-19 могут отличаться от тех, которые предрасполагают к тяжелым заболеваниям и необходимости интенсивной терапии.
Для дальнейшего изучения этого вопроса и определения того, какой вклад демографические, социально-экономические факторы, образ жизни, диета, лечение и основные состояния могут внести в риск развития COVID-19, исследователи собрали подробную информацию о потенциальных факторах риска заражения среди взрослого населения Великобритании в период с мая 2020 года. и февраль 2021 г.
Всех участников попросили предоставить информацию о своем возрасте, семейных обстоятельствах, работе, образе жизни, весе, росте, давних медицинских состояниях, использовании лекарств, вакцинационном статусе, диете и потреблении добавок, когда они присоединились к исследованию, а затем снова в последующие месяцы.
Из 16 081 человека, отвечающего критериям, 15 227 заполнили по крайней мере одну последующую ежемесячную анкету последующего наблюдения через 30 или более дней после присоединения к исследованию; и 14 348 человек заполнили окончательную анкету не позднее 5 февраля 2021 года.
Средний возраст участников был 59 лет; 70% составляли женщины; и 95% определили свое этническое происхождение как белые.
В целом, у 446 участников (почти 3%) был хотя бы один эпизод подтвержденной инфекции COVID-19, как было определено с помощью мазка (ПЦР или боковой поток) в течение периода исследования, а 32 были госпитализированы.
Исследователи учли ряд потенциально влияющих факторов: возраст: пол: продолжительность участия в исследовании: этническая принадлежность: частота тестирования: этническая принадлежность; образование; депривация; семейный доход; тип жилья; количество человек в спальне; школьники дома; владение собакой; экранирование; общение с другими домохозяйствами; посещение магазинов и других закрытых общественных мест; поездка на работу или учебу; статус работника на передовой; физическая активность; прием алкоголя; вес (ИМТ); астма; аллергия; использование иммунодепрессантов, ингаляционных кортикостероидов и бронходилататоров; Прививочный статус БЦЖ; потребление фруктов, овощей и салатов; и использование пищевых добавок.
В результате выяснилось, что некоторые факторы независимо связаны с повышением вероятности развития COVID-19.
У людей азиатской британской национальности вероятность заразиться более чем в два раза выше, чем у их белых коллег.
Точно так же перенаселенность домохозяйств; общение с другими домохозяйствами на предыдущей неделе; количество посещений закрытых общественных мест; роль, ориентированная на людей, помимо здравоохранения и социальной помощи; и избыточный вес/ожирение были связаны с повышенным риском.
Результаты показали, что чем больше людей живет в одном доме и чем больше количество посещений закрытых общественных мест, тем выше вероятность заражения.
Но атопическое (вызванное аллергенами) заболевание, которое включает экзему / дерматит и сенную лихорадку / аллергический ринит, было независимо связано с 23% меньшими шансами развития инфекции, чем у людей без атопического заболевания или астмы.
А среди тех, кто болел атопическим заболеванием и астмой, риск был еще ниже: 38%. Эта ассоциация сохранялась даже после учета использования стероидных ингаляторов.
Прием препаратов для подавления реакции иммунной системы (иммунодепрессантов) также был связан с уменьшением на 53% шансов заражения COVID-19, хотя это может отражать большую защиту этих пациентов от инфекции, говорят исследователи.
Но возраст, пол, другие заболевания, диета и употребление добавок не были связаны с риском заражения.
Это исследование, основанное на наблюдении, и поэтому не может установить причину. И исследователи признают некоторые ограничения своего исследования.
К ним относятся отсутствие надзора за тестированием мазков и использование результатов рутинных тестов, которые, как правило, были вызваны симптомами, поэтому потенциально можно упустить тех, у кого бессимптомная инфекция .
Участники также вызвались добровольцами, поэтому некоторые этнические меньшинства, особенно чернокожие, африканцы и карибцы, были недопредставлены в исследовании.
Тем не менее, исследователи приходят к выводу: «Это крупное популяционное проспективное исследование показывает, что существует ограниченное совпадение между факторами риска развития COVID-19 и факторами риска поступления в отделение интенсивной терапии и смерти, как сообщалось в госпитализированных когортах».