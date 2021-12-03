Может ли сильный ветер усилить риск заражения коронавирусом на прогулке?

Хотя сейчас не время для пляжных прогулок и барбекю, люди продолжают работать и собираться на улице во многих местах. Является ли это поводом для беспокойства на последних этапах пандемии и новых вариантах? Не обязательно, но новое исследование показывает, что низкая скорость ветра и затхлый воздух связаны с более высокой частотой заражения COVID-19, когда люди общаются на улице - возможно, на 45 процентов больше, чем при более сильном ветре. Исследование, проведенное под руководством Шона Клоустона, доктора философии, доцента по программе общественного здравоохранения и кафедры семьи, народонаселения и профилактической медицины Медицинской школы эпохи Возрождения Университета Стоуни-Брук, опубликовано в BMC Infectious Diseases, пишет medicalxpress.com.
Результаты основаны на заболеваемости COVID-19 в округе Саффолк, штат Нью-Йорк, с 16 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года на основе данных общественного здравоохранения о более чем 96000 случаях. Исследователи использовали эти данные в сочетании с ежедневными отчетами Национального управления океанических и атмосферных исследований о средней скорости ветра в регионе и максимальных дневных температурах.
«Проблема на самом деле заключается в повышенной опасности распространения инфекции в присутствии застоявшегося воздуха, а не в помещении, а не на улице», - объясняет Клустон. «Результаты показывают, что мы все в большей безопасности, когда поток воздуха более значительный».
Клустон и его коллеги разработали программу статистического моделирования, которая на основе данных общественного здравоохранения и отчетов о погоде определила, что более теплые дни с небольшим ветром, когда люди общались на улице, приводили к значительно большему количеству случаев передачи COVID-19. Их общий анализ показал, что дни с температурой от 16 до 28 градусов C (примерно от 61 до 82 градусов F), когда скорость ветра была менее 8,85 километров в час (примерно 5 миль в час), значительно увеличили заболеваемость COVID-19 по сравнению с аналогичными днями с средняя скорость ветра более 8,85 километров в час.