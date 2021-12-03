Что такое посттравматическое стрессовое расстройство - ПТСР, с чем оно связано и как его лечить?

Назначение Грейс Тейм австралийцем 2021 года было запоздалым, но важным признанием необычайной смелости многих переживших сексуальное насилие и сексуального насилия над детьми, которые приспособились к жизни и пережили травму после сексуального насилия.
В австралийской истории ABC на прошлой неделе Тэйм подчеркнула важность доступа к эмоциональной поддержке после травмы и сказала, что ей поставили диагноз сложного посттравматического стрессового расстройства (CPTSD), пишет medicalxpress.com.
Пропаганда Tame также побудила других обращаться за помощью при CPTSD, варианте посттравматического стрессового расстройства (PTSD).
Так что же такое CPTSD?
Во-первых, давайте посмотрим на посттравматическое стрессовое расстройство.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после травматического события, при этом симптомы делятся на четыре группы:
- расстраивающее и навязчивое повторное переживание травмы (воспоминания и кошмары)
- избегая напоминаний о травме
- глубокие изменения настроения и убеждений после травмирующего опыта
- повышенная реактивность и бдительность в отношении опасности.
Однако есть множество способов проявления симптомов посттравматического стрессового расстройства. Для одних наиболее характерным является переживание крайне тревожных переживаний воспоминаний о травмах, тогда как для других наиболее трудным аспектом может быть постоянная повышенная бдительность в отношении опасности и угрозы.
Посттравматическое стрессовое расстройство было впервые классифицировано как диагноз в 1980 году . К 1990-м годам нарастало стремление признать, что выжившие после травмы иногда сталкивались с трудностями в гораздо более широком диапазоне областей, чем предполагалось в первоначальных критериях.
Что делает сложное посттравматическое стрессовое расстройство сложным?Не всегда было достигнуто согласие относительно того, что характеризует более сложную версию посттравматического стрессового расстройства, и даже есть ли вообще какое-либо использование такой диагностической метки .
Предыдущие попытки описать более сложную версию посттравматического стрессового расстройства были сосредоточены на природе травмирующих событий, например, о том, что люди с КПТСР могли пережить свою травму в детстве . Это может привести к более распространенному набору трудностей во взрослом возрасте.
Другие утверждали, что ключевой особенностью является повторяющееся или продолжительное воздействие травм на протяжении всей жизни.
Третьи предположили, что определенные типы переживания травм, такие как пытки , были наиболее надежным способом отличить ДПТСР.
Другое направление исследований сосредоточено на последствиях воздействия травм. В этом отношении выраженные чувства отстраненности и «диссоциации» (потеря ориентации во времени и месте) были предложены в качестве надежных признаков более «сложной» клинической картины.
Сейчас существует своего рода консенсус по поводу CPTSD, который признает широкий спектр психологических последствий, которые могут возникнуть в результате вышеперечисленных типов травм. Это подтверждается включением CPTSD в Международную классификацию болезней 11-го пересмотра ( ICD-11 ), которая основана на серии исследований , выявивших более широкий набор трудностей, чем те, которые обычно наблюдаются только при посттравматическом стрессе.
Итак, каковы более широкие трудности?Считается, что человек с CPTSD имеет все признаки стандартного PTSD, но также:
- трудности с регулированием эмоций, например, чувство гнева может показаться непреодолимым и трудным для человека.
- негативное самоощущение с чувством вины и никчемности.
- межличностные трудности. Человек может описать, что чувствует себя оторванным от других, и изо всех сил пытается чувствовать себя ближе к другим в своих отношениях.
Совершенно очевидно, что детская травма может подвергнуть человека риску CPTSD. Детские травмы часто переживаются до того, как у человека появляется возможность развить чувство уверенности в себе или научиться управлять эмоциями и поддерживать значимые отношения.
Однако другие типы травм, которые в корне подрывают чувство безопасности человека в мире или доверие к другим, также могут спровоцировать CPTSD. Сюда входят сексуальные травмы и травмы, связанные с предательством со стороны родителя, члена семьи или доверенного лица.
Насколько распространен CPTSD?Опросы населения, проведенные в США и Германии, показывают, что от 0,5% до 3,8% населения испытывают CPTSD в любой момент времени.
По оценкам, около 7,3% людей заболевают CPTSD в течение жизни.
Как лечится посттравматическое стрессовое расстройство?Существуют хорошо зарекомендовавшие себя методы лечения посттравматического стрессового расстройства, такие как терапия, направленная на лечение травм. Эти подходы включают систематическое возвращение воспоминаний о травмах безопасным и контролируемым образом.
Однако терапия, ориентированная на травмы, может вызывать стресс. Не всем становится лучше. Также остается неясным, являются ли методы лечения, ориентированные на травмы, такими же полезными для лечения CPTSD, как и PTSD.
По этой причине психологические методы лечения КПТСР часто включают дополнительные модули, чтобы помочь человеку достичь стабильности в своих эмоциях и отношениях, прежде чем сосредоточиться на самих травмирующих переживаниях.
Одним из таких подходов, который имеет постоянно растущую доказательную базу, является обучение навыкам аффективного и межличностного регулирования (STAIR).
Обсуждения диагнозов могут показаться далекими от жизненного опыта людей, переживших травму. Диагностические системы основаны на исследованиях, но они являются продуктом комитетов заинтересованных сторон с широким диапазоном точек зрения.
Тем не менее, несмотря на все ограничения диагностических этикеток, CPTSD является важным подтверждением серьезных проблем, которые может принести воздействие травмы .
Что мне делать, если я думаю, что у меня CPTSD?Если вы считаете, что у вас может быть CPTSD, терапевт или другой медицинский работник сможет направить вас к клиническому психологу.
Существуют также онлайн-справочные ресурсы, которые могут помочь найти кого-то с опытом и знаниями в лечении CPTSD. Фонд BlueKnot также предоставляет ресурсы и справочную информацию.