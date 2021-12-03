Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что строго нельзя

4 декабря в христианском мире отмечается любимый православными христианами светлый праздник Введения во Храм Господень Девы Марии. Дата праздника очень непростая. Для каждого верующего она наполнена большим смыслом. Согласно легенде, в день Введения Девы Марии в храм, ее родители - святые Иоаким и Анна - отвели свою маленькую дочь в храм. Этим событием они исполнили данное Господу обещание - посвятили своего ребенка служению Ему. Как бы тяжело не было расставаться с любимой дочерью, но они не могли нарушить обет данный Господу. Ведь благодаря Богу Иоаким и Анна узнали, что такое родительское счастье.
Что делают в этот деньПо народному календарю этот праздник окончательно знаменует конец осеннего цикла. Начинается зимний сезон. Начало нового года в народных поверьях выступает отчетливо: до Введения разрешено копать лопатой землю, а от Введения до Благовещения запрещается, потому что земля покоится и на лето силы набирается.
На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина — год будет удачным, если женщина — быть беде
Что нельзя делать в праздникПраздник Введения Пресвятой Богородицы считается чистым и благословенным днем, поэтому нельзя ругаться, ругаться и пить алкоголь. Следует гнать от себя плохие мысли.
Также в этот день не стоит заниматься физическим трудом, шить, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству. Сегодня принято радоваться, но не устраивать шумных гуляний и не посещать развлекательных мероприятий.