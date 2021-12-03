Что такое опоясывающий лишай и заразно ли это? Как это связано с ветрянкой у детей?

Опоясывающий лишай - это инфекция, которая вызывает мучительную сыпь и пятнышки на коже.
Состояние достаточно серьезное, чтобы заслуживать посещения терапевта - так на какие симптомы следует обращать внимание?
Что такое опоясывающий лишай и как он связан с ветряной оспой?Опоясывающий лишай вызывается инфекцией, которая повторно вызывает вирус ветряной оспы (VZV), пишет The SUN.
VZV первым заражает организм при ветрянке, и вирус может оставаться неактивным в нервных клетках и снова проявляться в виде опоясывающего лишая.
Не до конца понятно, что может вызвать опоясывающий лишай, но факторами риска являются пожилой возраст, слабая иммунная система и ветряная оспа до 18 месяцев.
Каковы симптомы опоясывающего лишая и как выглядит сыпь?Наиболее частыми первыми признаками опоясывающего лишая являются покалывание или боли в участках кожи, а также головные боли.
Затем может появиться сыпь, обычно на груди или животе, но, по данным веб-сайта NHS, она также может появляться на лице, глазах и гениталиях.
Опоясывающий лишай проявляется в виде красных пятен на коже только на одной стороне тела. Сыпь на левой и правой части тела вряд ли может быть опоясывающим лишаем.
Пятна превращаются в зудящие волдыри, из которых сочится жидкость. Через несколько дней волдыри засыхают и покрываются коркой.
Сыпь может образовывать полосу, которая появляется только на одной стороне тела. Кожа остается болезненной до тех пор, пока не исчезнет сыпь.
Вам следует поговорить с терапевтом, как только вы подозреваете, что у вас опоясывающий лишай.
Лекарства могут ускорить выздоровление.
Как лечить опоясывающий лишай?Помимо приема прописанных лекарств, NHS рекомендует:
- использование обезболивающих, чтобы облегчить боль при опоясывающем лишае
- следите за тем, чтобы сыпь оставалась чистой и сухой, чтобы снизить риск заражения
- носить свободную одежду
- купить лосьон с каламином, чтобы облегчить зуд
- используя прохладный компресс (пакет замороженных овощей, завернутый в полотенце или влажную ткань) несколько раз в день
Не следует допускать прилипания повязок или пластырей к сыпи, а также использовать кремы с антибиотиками, поскольку они замедляют процесс заживления.
Опоясывающий лишай заразен?Опоясывающий лишай заразен, в то время как сыпь выделяет жидкость, но вы не можете заразиться опоясывающим лишаем от человека, больного опоясывающим лишаем или ветряной оспой.
Вы можете заразиться ветряной оспой от больного опоясывающим лишаем, если раньше не болели ветряной оспой.
Если вы беременны и заболели опоясывающим лишаем, это не должно быть проблемой, но все равно сообщите об этом своему терапевту.
NHS рекомендует избегать контактов с:
- беременные женщины, ранее не болевшие ветряной оспой
- люди с ослабленной иммунной системой, например, те, кто проходит химиотерапию
- младенцы младше одного месяца (если это не ваш собственный ребенок, поскольку они должны быть защищены от вируса вашей иммунной системой)