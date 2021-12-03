С кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавируса

2021 год оказался если не роковым, то полным горя для многих россиян: коронавирус за этот год унес сотни тысяч жизней. Практически в каждой семье страны есть случаи смертей от ковида. Вирус не обошел стороной и тех, кто всегда на виду. «Курьер.Среда» решил напомнить еще раз о кумирах миллионов, с кем пришлось попрощаться навсегда в 2021 году. Итак, начиная с первых чисел января всю страну одна за другой потрясали новости о смертях
Драматург и сценарист Олег Данилов скончался в возрасте 72 лет от осложнений из-за коронавирусаВ первых числах января из-за осложнений от коронавируса умер талантливый сценарист и драматург Олег Данилов. 72-летний автор пьес «Четвертая планета», «Три пишем — два в уме» и сценария для фильма-сказки «Деточки» скончался в больнице в Минске. За свои творческие успехи Олег Даниилович в 1993 году получил премию им. А. Пиотровского за свой сценарий к фильму «Ты у меня одна». Похоронили Олега Данилова 7 января 2021 года в родном Питере на еврейском кладбище.
2 января из-за коронавируса умер народный артист России Владимир Коренев. Фото: ru.wikipedia.org
Голубоглазый Ихтиандр - Владимир Коренев умер на 81 году жизни от ковидаА на следующий день, 2 января, стало известно о кончине 81-летнего Владимира Коренева - исполнителя роли Ихтиандра в «Человеке-амфибии». Талантливый актер театра и кино сыграл более 30 ролей в фильмах, но роль красавца - Ихтиандра окончательно покорила зрителей. К слову сказать, роль в «Человеке-амфибии» сделала Коренева на десятилетия секс-символом СССР. Похоронили Владимира Коренева в Москве 5 января 2021 года на Введенском кладбище рядом с родителями.
Борис Грачевский скончался 14 января 2021 на 72-м году жизни. Фото: ru.wikipedia.org
14 января 2021 года в реанимации от коронавируса скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский«Папа» «Ералаша» Борис Грачевский попал в больницу с ковидом в конце декабря 2020. Почти месяц 72-летний Борис Юрьевич боролся с опасной болезнью, но вирус - победил. Великого кинорежиссёра и сценариста, организатора кинопроизводства и неизменного руководителя «Ералаша» не стало на Старый Новый год - 14 января 2021 года. За два года до кончины Грачевский был награжден Орденом дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. А в 2000 году получил почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Похоронили великого режиссера Бориса Грачевского 17 января на Троекуровском кладбище.
Народный артист, композитор России Алексей Евсюков умер от коронавируса 19 января 2021. Фото: ru.wikipedia.org
Композитор Алексей Евсюков умер от коронавируса 19 января 2021 годаБуквально через пару дней после кончины Грачевского страну снова потрясла новость: скончался аккомпаниатор Иосифа Кобзона Алексей Евсюков. Именно Евсюков после ухода Кобзона в его честь написал несколько прекрасных пьес. 71-летний пианист, композитор и народный артист РФ пережил своего друга Иосифа Кобзона на несколько лет, композитор умер от коронавируса в больнице, 19 января. Похоронен народный артист на Кузьминском кладбище.
28 января, стало известно о смерти 87-летнего артиста СССР Василия Ланового. Фото: ru.wikipedia.org
А буквально через 10 дней, 28 января, стало известно о смерти 87-летнего артиста СССР Василия Ланового. Причина смерти Василия Семеновича стал коронавирус, в первых числах января артист оказался в больнице с подтвержденным ковидом. Спустя почти месяц борьбы за жизнь Ланового, спасти его не удалось. Василий Семенович имел множество наград, а также до самой смерти работал в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. Василий Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк». Похоронили Василия Семёновича с воинскими почестями 1 февраля на Новодевичьем кладбище.
6 марта от коронавируса умер российский актер Николай Сморчков. Фото: ru.wikipedia.org
В начале марта 2021 от коронавирусной инфекции на 91 году жизни скончался российский актер Николай Сморчков, сыгравший в «Джентльменах удачи» и «Летят журавли» и многих других знаменитых картинах.О кончине актера Николая Сморчкова стало известно 6 марта. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру Николай Гаврилович сыграл в более 50 картинах. В далеком 1953 Сморчков оказался зачислен на киностудию «Мосфильм», где работал до 2018 года. Актер вместе с женой воспитывал двоих сыновей.
10 марта скончалась певица, пианистка и композитор, народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Фото: wikipedia.org
Следом за Сморчковым от опасного вируса на 96 году жизни умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова10 марта СМИ сообщили печальную новость о смерти великой певицы и народной артистке РСФСР Людмилы Лядовой. Известно, что пианистка оказалась на больничной койке с подтвержденным ковидом буквально за две недели до кончины. У Лядовой оказалось поражено более 75 процентов легких, позже артистку перевели в реанимацию, но спасти не удалось. За годы плодотворной работы талантливая пианистка и композитор Людмила Алексеевна написала множество композиций, среди них - «Старый марш» и великий «Барабан». Также Лядова была Членом Союза композиторов и Фонда мира. А в 2000 композитор выпустила целый сборник для детей «Почемучка». Похоронили Людмилу Лядову 13 марта на Кунцевском кладбище.
20 марта из-за COVID-19 умер заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов. Фото: ru.wikipedia.org
20 марта от коронавируса скончался хореограф и заслуженный артист России Владимир КирсановБуквально через неделю после похорон пианистки Людмилы Лядовой, 20 марта из-за ковида скончался хореограф и заслуженный артист РФ Владимир Кирсанов. Великому чечетчику было 74 года. Владимир Иванович в 1985 году создал свой танцевальный ансамбль - «Степ-компания Владимира Кирсанова». Кроме этого, великий хореограф был балетмейстером в «Утомленные солнцем» и многих других постановках. 24 марта 2021 Кирсанова похоронили на Троекуровском кладбище.
5 апреля 2021 от последствий коронавируса умер спортивный комментатор Владимир Гендлин. Фото:ru.wikipedia.org
В начале апреля мир спорта потрясла новость: от осложнений коронавируса скончался комментатор Владимир Гендлин5 апреля ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин. Известно, что 85-летний двукратный лауреат премии ТЭФИ болел коронавирусом, но выздоровел. А потом снова попал в больницу с пневмонией, где умер 5 апреля. Кстати, в марте 2021 Владимир Ильич перенес обширный инфаркт. Карьера комментатора Гендлин начал с боя в 1993 тяжеловесов - Альфреда Коула и Глена Маккрори. О лучшем комментаторе столетия, который, кстати, построил отличную карьеру боксера, тепло отзывался весь мир спорта.
Новость о кончине музыкального продюсера Михиала Плоткина повергла в шок всю общественностьВ День труда - 1 мая, стало известно о кончине известнейшего музыкального продюсера, основателя и руководителя ВИА «Надежда» Михаила Плоткина. В далеком 1970 Плоткин был администратором «Веселых ребят», а в 1973 - «Самоцветов». Через год принял участие в создании ансамбля «Лейся песня», но ушёл в 1975. В 1994-м эмигрировал в Америку, но потом вернулся в Россию. Похоронили легендарного продюсера в мае 2021 в Москве на Востряковском кладбище.
Актёр и писатель Владимир Качан скончался от коронавируса. Фото: ru.wikipidia.org
Актёр, писатель и народный артист РФ Владимир Качан умер в 74 года от коронавирусаНе успел российский шоу-бизнес оправится от похорон Плоткина, как стало известно о кончине от последствий коронавирусной инфекции актера, писателя и народного артиста РФ - 74-летнего Владимира Качана. Последние годы жизни Владимир Качан был артистом в театре «Школа современной пьесы». Похоронили Владимира Андреевича на аллее актеров на Троекуровском кладбище 12 мая 2021 года.
Актриса Нина Шацкая. Фото: ru.wikipedia.org
Меньше чем месяц от ковида умерла и заслуженная актриса театра и кино Нина Шацкая. 81-летняя Нина Сергеевна умерла после долгой и упорной борьбы с ковидом. За свою актёрскую карьеру Нина Шацкая сыграла множество ролей и в театре, и кино. А в 2017 российский зритель увидел ее последнюю роль в сериале «Не в деньгах счастье». Актриса похоронена в той же Алле актёров на Троекуровском кладбище 27 мая этого года.
Режиссёр «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов ушёл из жизни в июле 2021. Фото: ru.wikipedia.org
5 июля стало известно о кончине Владимира Меньшова - актере, кинорежиссёре, народном артисте и прекрасном отце и дедушке.А вот это имя в списках умерших от коронавируса больно видеть даже спустя полгода. 5 июля не стало Владимира Меньшова. Народный артист РСФСР, лауреат премии Оскар за фильм «Москва слезам не верит», умер в 81 год из-за коронавирус. До последних дней был генеральным директором киностудии, которую основал ещё в 2002 году. Похоронен режиссёр одного из самых известных и любимых российских фильмов на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.
За день до смерти Петр Мамонов причастился. Фото: ru.wikipedia.org
15 июля 2021 года от коронавируса скончался Петр Мамонов - актёр, поэт и музыкант.Через 10 дней вся страна скорбела о кончине Петра Мамонова, который умер также от ковида. 70-летний основатель «Звуки Му» попал в больницу в конце июня в очень тяжело состоянии из-за коронавируса. Кроме музыкального творчества, Мамонов строил карьеру актёра. Российский зритель увидел его в картинах: «Игла», «Царь», «Шапито-шоу». Похоронили Петра Мамонова 17 июля на Вознесенском кладбище города Верея.
Актёр Валерий Гаркалин больше месяца боролся за жизнь в Коммунарке. Фото: ru.wikipedia.org