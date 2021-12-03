3 декабря – День юриста: отличные поздравления для близких и родственников

Поздравляю с днем юриста,
Будь всегда ты оптимистом,
Пусть в делах все удается,
Никогда не устается,
На земле чтоб все законы
Были для тебя знакомы,
Лишь вперед всегда стремись,
Самый лучший ты юрист!
Поздравляем с Днем юриста!
О, гроза для афериста,
За тебя сегодня тосты!
Да, юристом быть непросто.
Раз законы знаешь круче,
А ведь ты всю жизнь их учишь,
Во всем сможешь разобраться.
Остается лишь стараться.
Классной лестницы карьерной,
Ровной жизни, безбарьерной!
Успех твой закономерный.
Вызывает уваженье
Ваше четкое мышленье,
Ориентация в законах
Юридических просторов.
С вашим праздником, юристы!
Вам желаем сделок чистых,
Будней легких, без авралов
И высоких гонораров.
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru