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Краткие молитвы ко дню Введения во храм Пресвятой Богородицы: утром, днем и вечером 4 декабря

4:30:2112/3/2021,София Мальцева
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Также ее сопровождала грандиозная процессия из родственников, каждый из которых нес зажженную свечу.

Пресвятой Деве молятся в самых разных случаях. Часто к ней приходят женщины, которые долго не могут родить, а также те, кто нуждается в какой-либо помощи. Фото: Pixabay.com

4 декабря отмечается память Введения во храм Пресвятой Девы Марии. В этот день вспоминается праздник

Когда Марии было три года, ее престарелые родители Иоаким и Анна отправились в трехдневное путешествие, чтобы отдать ее в Иерусалимский храм. Это нужно было, чтобы выполнить свое обещание — посвятить ее служению Господу. Деву Марию облачили в царские одежды. Также ее сопровождала грандиозная процессия из родственников, каждый из которых нес зажженную свечу.

К Храму вели 15 ступеней. Родители поставили ее на первую ступеньку, потом Мария побежала наверх. Она была принята святым Захарией, отцом святого Иоанна Предтечи, и в то время он был первосвященником. Он взял ее за руку и повел не только в Святое Место, но и в Святая Святых. Это было место, куда мог войти только Первосвященник, только в День Искупления.

Мария прожила в Храме девять лет. А затем она была помолвлена с Иосифом. Он был пожилым мужчиной, чья жена умерла, оставив его с маленькими детьми на попечении. Ему нужен был кто-то, кто помог бы ему заботиться о детях, а ей нужен был кто-то, кто защитил бы ее в обществе, где не было места одинокой женщине. Это позволило ей остаться девственницей после того, как она покинула Храм в возрасте двенадцати лет.

Пресвятой Деве молятся в самых разных случаях. Часто к ней приходят женщины, которые долго не могут родить, а также те, кто нуждается в какой-либо помощи.


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традициипраздникимолитвыВход Богородицы в храм Господень
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