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Крутые открытки и поздравления в день Всемирной компьютерной графики 3 декабря

12:45:4712/3/2021
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Визуализация объектов вызвала необходимость создать данную профессию. Именно ей посвящён Всемирный день компьютерной графики, который отмечают 3 декабря.

Всемирной компьютерной графики

Вот же в 21-м веке, нам всем повезло!
Компьютерной графики есть ремесло!
И если хочешь ты создать картину,
Сил потратишь только вполовину!
Остальное на себя возьмет программа,
Толи это логотип, или же реклама,
Отчеканит все компьютер за минуту,
И поверь, это будет выглядеть круто!

Всемирной компьютерной графики

Поздравляем! Всемирный день компьютерной графики!
Опыта вам! Укрепляйте свои навыки!
Разгон пусть набирает фантазия, умение,
С праздником вас, компьютерные гении!
В работе пусть решается легко вопрос любой,
Чтоб гонорар за работу был большой,
Исправить, чтоб могли свои ошибки и прорехи,
Желаем вам купаться в славе и успехе!

Всемирной компьютерной графики

В этот праздник тебе весь мир желает,
Красивого дизайна твоей судьбы,
С Всемирным днем компьютерной графики поздравляет,
Вся планета! Ты нами не забыт!
Без графики в жизни нам не обойтись,
Кино, мультфильмы, ролики, реклама,
К успеху желаем легкой походкой пройтись,
Чтоб в жизни тебя ничто не напрягало!

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

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