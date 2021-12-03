Крутые открытки и поздравления в день Всемирной компьютерной графики 3 декабря

Вот же в 21-м веке, нам всем повезло!
Компьютерной графики есть ремесло!
И если хочешь ты создать картину,
Сил потратишь только вполовину!
Остальное на себя возьмет программа,
Толи это логотип, или же реклама,
Отчеканит все компьютер за минуту,
И поверь, это будет выглядеть круто!
Поздравляем! Всемирный день компьютерной графики!
Опыта вам! Укрепляйте свои навыки!
Разгон пусть набирает фантазия, умение,
С праздником вас, компьютерные гении!
В работе пусть решается легко вопрос любой,
Чтоб гонорар за работу был большой,
Исправить, чтоб могли свои ошибки и прорехи,
Желаем вам купаться в славе и успехе!
В этот праздник тебе весь мир желает,
Красивого дизайна твоей судьбы,
С Всемирным днем компьютерной графики поздравляет,
Вся планета! Ты нами не забыт!
Без графики в жизни нам не обойтись,
Кино, мультфильмы, ролики, реклама,
К успеху желаем легкой походкой пройтись,
Чтоб в жизни тебя ничто не напрягало!
Стихи: Поздравик
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