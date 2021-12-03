3 декабря – День атомного ледокольного флота России: нежные поздравления людям суровой профессии

Сегодня с друзьями своими вы собираетесь,
И ведете разговор не совсем деловой,
Вы в прошлые дни своей службы возвращаетесь,
Туда, где связаны вы были, одной морской судьбой.
Небо синие и темная вода – горизонт простора голубой,
И волны плещут сединой, омывая скалистый берег,
Океан сегодня далек, а друзья здесь, с тобой,
И сегодня вы праздник отметите в полной мере.
***
Ты уже многое на службе своей прожил,
А сколько еще у тебя всего впереди,
Ведь не просто так бьется море птицей,
И вокруг тебя, и в твоей горячей груди.
Ты всегда перед честью держишь ответ,
А сегодня мне хочется тебя поздравлять,
И желать тебе службы доблестных лет,
Чтоб никогда провалов операции не узнать!
***
Героем будь всегда, иди только вперед,
Наш непобедимый морской атомный флот,
На страже мира стой, как серая скала,
Чтобы твоя страна всегда спокойно спала.
Я предрекаю тебе самый светлый путь,
И желаю никогда с дороги мира не свернуть,
Пусть салюты в твою честь окрасят небо,
Путь будут прочными русские скрепы!
***
Россия день полярника сегодня отмечает,
Героев своих настоящих сердечно поздравляет,
Царство снега пусть и льда награды лишь приносит,
Стужа пусть полярная все беды заморозит.
По теплу желаю все же вам я не скучать,
Всегда чтоб кому было душу вашу согревать!
Гордости стране за героев вас не счесть,
Спасибо вам огромное за то, что вы все есть!
***
Сто оттенков снега вы сможете назвать,
Честь большая праздник этот с вами отгулять!
С днем полярника России сердечно поздравляю,
В нелегкой сей работе лишь успеха вам желаю!
Дом пусть будет полной чашей,
Страна вас очень любит и гордится вами,
Герои настоящие, еще раз поздравляю,
Никакой лед не заморозит вашей души пламя!