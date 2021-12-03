Все самые важные запреты церкви для верующих в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

4 декабря отмечается один из самых важных Двунадесятых праздников Введения во храм Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, Иоаким и Анна приводят Марию в храм, чтобы посвятить ее служению Господу. А когда они ее подвели к большим пятнадцати ступеням, и поставили на первую, то девочка с легкостью взобралась на самый верх. Ее встретил первосвященник Захария, который отменил все запреты и сопроводил ее через различные дворы храма прямо в Святая Святых, где она осталась на много лет. Этот трехлетний ребенок, предвидит старый священник, будет содержать в себе непостижимое. Она - надежда Израиля и, по сути, всего мира. Захария первым понял, что и храм, и Ковчег Завета—это всего лишь тени, указывающие на полное исполнение в Богородице, которая—как новое Святое Святых-содержит Самого Бога, ставшего плотью. Он с полным изумлением осознает, что она-кульминация истории: что через нее весь мир будет благословлен и что она родит Того, кто соединит Бога с человеком и спасет мир.
Вход Богородицы в Храм означает ее полную преданность Богу и ее готовность к своему будущему призванию в качестве Матери Воплощенного Господа. Это праздник предвкушения. Поскольку Марии воздается почести, верующие призваны с нетерпением ожидать Воплощения Христа, отмечаемого чуть более чем через месяц Праздником Рождества Христова 7 января.
На Введение Пресвятой Богородицы категорически запрещено давать и брать деньги в долг. Считается, что в этом случае заемщик никогда не вернет долг, а вместе с деньгами можно отдать свое счастье и удачу. Запрет касается не только денежных средств, но и любых других вещей. Если в этот день вам преподнесут подарок, обязательно дайте взамен монету, иначе презент привлечет проблемы и несчастья.