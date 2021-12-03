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Магическое Новолуние 4 декабря закроет Коридор затмений 2021 года: ритуал на освобождение от ненужного

8:00:5012/3/2021
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Этот день будет иметь особенное влияние на всех жителей Земли, ведь пройдет сразу два важных астрономических события.

Это новолуние станет последним в 2021 году. Фото: Flickr.com
Это новолуние станет последним в 2021 году. Фото: Flickr.com

4 декабря последнее новолуние 2021 года совпадет с днем полного солнечного затмения, которое также будет последним в этом году. Также в этот чрезвычайно важный астрономический период закроется коридор затмений, начавшийся еще 19 ноября — в день полной Луны.

Если за новолунием каждый человек сможет понаблюдать уже вечером, когда на Землю спустятся сумерки, то увидеть солнечное затмение, к сожалению не выйдет. Насладиться им получится лишь в Антарктиде. Частичное затмение получится увидеть в Африке, Австралии и акваториях Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Иными словами, россияне и жители СНГ смогут ощутить лишь энергию Солнца. Солнечное затмение наступит ровно в 10:34 по московскому времени. Продлится оно 1 минуту и 54 секунды. Считается, что за это время каждый человек сможет загадать свое особенное желание.

Новолуние также даст особенную энергетику. Луна даст возможность людям провести мощные ритуалы, но взамен за это может забрать множество сил, а также скажется на психическом, эмоциональном и физическом самочувствии землян. Существует ряд советов, которых необходимо придерживаться, чтобы провести это время как можно продуктивнее. Во-первых, не стоит общаться с большим количеством людей, так как может произойти конфликт. Во-вторых, откажитесь от важных дел и планирования. В-третьих, пытайтесь сдерживать свои эмоции и не сделать больно никому из своего окружения.

Ритуал для избавления от лишнего:

Для его проведения понадобятся свечи. Ровно такое количество, сколько в вашем доме дверей и окон. Необходимо дождаться полночи, а затем открыть двери и окна и зажечь возле них по свече. В таком виде все необходимо оставить на 7 минут. Затем произнесите следующее:

— Уйди ненужное, уйди лишнее и тяжелое. Оставь места нужному, полезному и легкому.

Считается, что такой несложный ритуал избавит ваш дом от нечистого, проблем, неудач и тем самым освободит место для благополучия.

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