Приметы и традиции в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем сегодня извещает лютый мороз

4 декабря прихожане Русской православной церкви встретят один из 12 главнейших праздников церковного календаря после Пасхи. Этот праздник посвящен Деве Марии — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Этот праздник появился более двух тысяч лет назад. Однажды праведные Анна и Иоаким взяли трехлетнюю Марию в храм святого Иерусалима. Чтобы попасть внутрь, необходимо пройти 15 больших ступеней, что является крайне трудной задачей для маленькой девочки. Однако Мария взошла в храм самостоятельно. Именно этот момент считается не только ее духовным возвышением, но и началом служения Господу Богу. Она служила в Иерусалиме до того момента, пока не встретилась с Иосифом.
Рождение самой Девы Марии является также удивительным событием. Пожилые Иоаким и Анна долгое время не могли завести ребенка, пока к мужчине не явился образ ангела, рассказавший благую весть о рождении ребенка, о котором узнает весь мир. Однако для этого родители должны будут отдать ребенка Господу Богу — посвятить жизнь малыша службе Отцу, что и произошло.
Приметы на день Божией Матери:
Еще наши предки считали, что многие явления в эту светлую дату имеют особое значение. Например, если 4 декабря пойдет снег, в следующем году народ может рассчитывать на прекрасный урожай.
Если же снега выпадет очень много, то и вся зима будет белой и суровой. Мороз в этот день означает обратное — зима будет теплой. Резкое потепление и дождь могут означать плохой урожай.
Отметим, что 4 декабря, Введение во храм Пресвятой Богородицы проходит в период Рождественского поста. Именно поэтому в этот день есть небольшие уступки для прихожан церкви: можно кушать рыбку и выпить немного вина.