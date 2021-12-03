Введение: Самые важные приметы на 4 декабря на народный праздник, когда зима в белой шубе проезжает по улицам городов России

4 декабря православные верующие и Русская православная церковь встретят один из Двунадесятых праздников церковного календаря. Этот праздник считается третьим по важности среди всех православных дат — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящен началу духовному пути Девы Марии.
Он связан с давним событием, произошедшим до рождения Иисуса Христа. В один из дней своей праведной жизни пожилые люди Анна и Иоаким решили отвезти свою трехлетнюю дочь Марию в храм великого Иерусалима. Сложность заключалась в том, что девочка была совсем маленькой, а подъем к храму состоял из 15 высоких ступеней. Казалось, взойти сама она не сможет. Однако Мария не только отказалась от помощи близких, но и успешно поднялась к храму. Именно этот момент ее жизни можно считать духовным возвышением и приходом к службе Господу Богу. В этом храме Мария служила долгие годы, пока не встретила Иосифа.
Отметим, что этот праздник принято считать в том числе и детским. Именно в него многие люди отводят своих деток в храм, чтобы они могли приблизиться к вере в Бога.
Стоит добавить, что рождение Божией Матери также является необычным событием. Иоаким и Анна долгие годы не могли завести ребенка. За это их считали прокаженными. В какой-то момент они сдались, но к Иоакиму явился образ ангела, который сообщил, что ребенок появится, о нем будет знать весь мир, если малыш посвятит жизнь служению Господу Богу.
Приметы на 4 декабря:
В эту светлую дату существует множество примет на природу. Каждое из них имеет важное значение. Придумывались они в народе. Считалось, что снег 4 декабря — к богатому урожаю. Мороз — к теплу зимой. Обильный снег — к суровому холоду. Резкое потепление — к отсутствию урожая.
Добавим, что Введение во храм Пресвятой Богородицы выпадает на соблюдение Рождественского поста. Именно поэтому церковь разрешает в этот праздник кушать рыбу.