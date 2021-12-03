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Год Тигра-2022: Что ждать от нового года – предсказания Ванги, Павла Глобы, Нострадамуса, Вольфа Мессинга

6:00:0712/3/2021,София Мальцева
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Она предсказала, что в 2022 году люди будут проводить больше времени, чем когда - либо, перед экранами.

Вы сможете с блеском справиться даже с кажущимися сложными задачами, к большому удовольствию ваших коллег и начальства. Фото: Pixabay.com

Осталось меньше месяца до наступления нового 2022 года Тигра. А это значит, что пора читать прогнозы на предстоящие месяцы.

Павел Глоба говорит, что в первые месяцы нового года вы особенно будете позитивно выделяться на работе. Вы сможете с блеском справиться даже с кажущимися сложными задачами, к большому удовольствию ваших коллег и начальства.

Невозможно точно сказать, что именно вызывает финансовый подъем. Это может быть повышение по службе, повышение зарплаты или выигрыш в лотерею. Особенно удачным год станет для Весов, Близнецов, Львов и Овнов.

Однако по Нострадамусу, нас ждет, мягко говоря, не самая лучшая участь. Пророк увидел, как технологии начнут захватывать мир: Роботы с искусственным интеллектом эволюционируют, чтобы начать управлять интеллектами наших ближних животных: мыши, крысы, кошки, собаки и даже обезьяны. Эти животные могут стать опасными, выйдя из-под контроля и могут начать убивать людей.

О подобных изменениях говорила ясновидящая Ванга. Она предсказала, что в 2022 году люди будут проводить больше времени, чем когда - либо, перед экранами. Из-за нашего постоянно растущего пристрастия к технологиям многие люди пойдут по нисходящей спирали и будут опасно путать фантазию с реальностью.

Зато Великий советский предсказатель Вольф Мессинг дал утешительный прогноз для России. В 2022 году страну ждут серьезные изменения.

В первую очередь, это будет смена лидера. И все больше россиян будут участвовать как в общественной, так и в политической жизни страны. Большие перемены начнутся уже в конце этого года.

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вангапредсказаниянострадамусМессингНовый год.
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