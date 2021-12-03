Общий и любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака

Для некоторых знаков зодиака 2022 год будет годом, богатым на любовь, романтику и успех.
Также в новом году желание преодолеть себя будет на максимальном уровне, поэтому многим из нас захочется избавиться от отношений, которые не работают по нормальным параметрам. Давайте узнаем подробнее для каждого знака зодиака.
Овен
Гороскоп Овна на 2022 год указывает на то, что в 2022 году вы будете наслаждаться романтическим и страстным временем. Планета Юпитер, соединяющаяся с Венерой в третьей четверти, поможет вам преодолеть недостаток интимной любви и укажет благоприятное время.
Телец
Сатурн повлияет на ваш знак зодиака. Но, как только наступит время Марса, все снова наладится и откроет для вас все двери хороших времен и радости. Для некоторых появится шанс на брак, в то время как некоторые из вас с рожденным Тельцом встретят нового и совместимого партнера.
Близнецы
Марс будет действовать как важный фактор в вопросах любви, брака и отношений. В первой половине года вы можете столкнуться с некоторыми взлетами и падениями. Но прохождение Венеры в вашем знаке вернет в вашу жизнь любовь и романтику. Супружеские пары могут насладиться некоторыми романтическими моментами.
Рак
Сильное чувство любви будет нести вас и вашего партнера. Это было бы хорошее время, чтобы составить некоторые долгосрочные планы со своим парнем. Влияние Сатурна и Юпитера на вашу карту рождения может немного осложнить ситуацию во второй половине. Но с восходом Солнца, которое в начале года станет вашим седьмым, на вашем пути произойдет много больших изменений.
Лев
Ожидайте чего-то хорошего после того, как Сатурн покинет ваш график в первой половине. Когда Венера войдет в Овна, ваша совместимость с вашим партнером улучшится, и с милостью Марса вы будете наслаждаться некоторыми счастливыми моментами и воспоминаниями со своей семьей и партнером.
Дева
Примерно в середине месяца незамужние Девы могут выйти замуж, если захотят. Могут возникнуть проблемы со стороны родственников мужа, поскольку движение планет может принять неожиданный оборот в третьем квартале года. Женатые люди разовьют в себе честность, когда Венера перейдет в Козерога.
Весы
Ваша семейная жизнь будет находиться под влиянием в течение нескольких месяцев после августа, когда Сатурн разместится в четвертом доме семейного благополучия. Это может препятствовать вашему семейному окружению, создавать напряженность и вызывать горячие дискуссии.
Скорпион
Все может заставить вас почувствовать себя немного перевернутым с ног на голову, когда Раху будет сидеть в седьмом доме вашей карты рождения. Более того, Сатурн повлияет на ваши отношения с парами в последнем квартале 2022 года. Таким образом, сохраняйте хладнокровие и решайте вопросы по взаимному согласию.
Стрелец
Знак Стрельца будет полон дилемм, особенно в первой половине года. Те из вас, рожденные Стрельцами, кто все еще застрял в прошлом, восстановят связь со своими союзниками. Для некоторых также создается йога брака. Женатые люди со знаком зодиака Стрелец проведут приятное и счастливое время со своей семьей, а также со своим супругом.
Козерог
Брак и отношения пойдут так, как и ожидалось, предсказывает ежегодный гороскоп Козерога на 2022 год. Те, кто планирует сделать кому-то предложение, могут попробовать свои силы в первом и втором триместре, потому что тогда Венера войдет в вашу карту рождения.
Водолей
С точки зрения любовной перспективы, ничего особенного не произойдет. Ежегодный гороскоп на 2022 год для Водолея предсказывает, что от пар до одиноких все будут наслаждаться прекрасным временем в любви. Некоторые будут встречаться, в то время как некоторые выйдут замуж.
Рыбы
Любовь не будет жить между вами и вашим партнером так, как вы хотите. В течение первого квартала Юпитер будет руководить вашей жизнью, находясь в вашем знаке. Это не принесет пользы, и возникнут хаотичные ситуации, которые создадут напряжение между вами и вашим другом по любви.