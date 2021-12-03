Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии

Вечером 2 декабря Бундесвер попрощался с канцлером Германии, которая уходит в отставку, Ангелой Меркель. В начале встречи экс-канцлер выступила с прощальной речью перед гостями. Она сказала "спасибо" своим коллегам по политике и родным.
Стоит отметить, что Ангела Меркель выбрала сопроводительную песню «Для меня должен идти дождь из красных роз» от Hildegard Knef. Меркель искренне заплакала, когда музыкальный коллектив Вооруженных сил Германии сыграл композицию.
Примечательно, что немецкая часовая церемония - это высшая форма военного почтения солдат. Ее проводят издревле только в редких, уникальных случаях.
Пандемия коронавируса внесла лепту в мероприятие - оно состоялось в условиях 2G-plus, приглашенных гостей было ограниченное количество, все были в масках и соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.
Ангела Меркель - вторая женщина в стране, в честь которой прошла уникальная церемония. Первой была Урсула фон дер Ляйен, когда она ушла с поста федерального министра обороны в августе 2019 года.