Список противопоказаний к вакцинации против коронавируса расширят в декабре 2021 года

Минздрав намерен изменить список противопоказаний к вакцинации против коронавируса уже к середине декабря, пишут «Известия».
Как сообщили изданию собственные источники, на данный момент документ разрабатывают на уровне ведомства, а также его отправили в Роспотребнадзор. Какие болезни войдут в новый список, пока точно не известно.
Пока сообщается, что ведомство вынесло на обсуждение тот перечень, в рамках которого противопоказания будут в рамках временных рекомендаций по вакцинации против коронавируса.
Также заявлено, что «перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату». Так, в рекомендациях Минздрава говорится, что «ЭпиВакКорона» противопоказана пациентам со злокачественными заболеваниями крови и новообразованиями, а «Ковивак» — гражданам старше 60 лет.
Для вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» говорится о постоянном медотводе при гиперчувствительности к компонентам вакцины и тяжелых аллергических реакциях, временный — при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Прививаться указанными вакцинами запрещено людям в возрасте до 18 лет.