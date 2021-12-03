«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. В Кузбассе траур

Сегодня, 3 декабря, по всему Кузбассу с самого утра - сирена в память о погибших 9 дней назад горняках на «Листвяжной». Ровно в 08:21 возложили все неравнодушные возложили цветы к «Памятнику Шахтерам», а после - прошли панихиды по погибшим в храмах. Известно, что сегодня спасатели подняли тела шести шахтеров, еще 15 - продолжают искать. Всеобщая скорбь, боль, отчаяние и непонимание витает над всей Кемеровской областью.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал: 25 ноября в шахте «Листвяжная» прогремел взрыв, под землей оказалось более двухсот горняков, большинство спасти удалось, 51 шахтер оказались погребены заживо, никто не выжил. Известно, что после трагедии, которая унесла жизнь 51 горняка, правительство Кузбасса выплатит по 1 млн рублей, пострадавшие получат 400 и 200 тыс. рублей. Родные и близкие горняков рассказывали «Курьер.Среда» жуткие вещи: за десять дней до трагедии на шахте был взрыв, документы о проверках руководство подделывало, а сама шахта и вовсе была опасна.
- Родительский дом в 10 минутах езды от Листвяжной. Я провела там большую часть жизни. И знаю, что на шахте работает почти всё население Грамотеино, Новостройки и Колмогор. Люди несут сегодня цветы к "Памятнику Шахтерам" (так его прозвали в СМИ) в нашем посёлке. Но мало кто знает, что это памятник ПОГИБШИМ СПАСАТЕЛЯМ ВГСЧ при взрыве, который был в 2004 году. На Листвяжной. Тогда точно так же погибли и шахтеры, и спасатели. У нашего дяди Саши после этого взрыва нет части головы. Слава богу, он жив. По итогу несколько человек получили свои условные сроки. Не более. В 2010 в Междуреченске бахнула Распадская. И там погибших около 100. Пошумели и забыли. Похоже, никто не наказан до сих пор. Я хотела написать много злых слов, потому что поднимается все то, что так много лет пытаешься забыть. Но слова теперь ни к чему, - написала в соцсетях одна из дочерей горняка.
К сожалению, Ирина (имя изменено - прим.редакции) общаться с «Курьер.Среда» не захотела, девушка устала от излишнего внимания прессы.
- Я написала пост и закрыла для себя эту тему. Ни с кем не общаюсь, ни у кого ничего не спрашиваю, - поделилась Ирина с «Курьер.Среда» 3 декабря.
Спасательные работы на месте трагедии несколько раз приостанавливались из-за высокой концентрации метана под землей. Однако вчера они были возобновлены и в итоге на поверхность подняли шесть тел. После взрыва на шахте в Кузбассе, Владимир Путин заявил, что взял на контроль расследование причин такой масштабной трагедии.
Кроме траура, в Кемеровской области объявлен режим ЧС, но не все местные с этим согласны. В беседе с «Курьер.Среда» 3 декабря Людмила - местная жительница, рассказала, что ее детскому коллективу запретили все выступления. Кстати, сам же новоиспечённый мэр Кузбасса в день траура устроил гуляния - отмечал новое назначение. Однако позже его уволили и даже исключили из «Единой России».
-Для Кузбасса это огромная трагедия, да и для всех людей. На данный момент у нас на декабрь отменяется множество мероприятий. Нам бы хотелось работать и создавать сказку для детей. Но, я очень верю, что губернатор примет верное решение и даст возможность «не встать» сфере услуг праздников. Думаю, ему сейчас наверняка не до этого, он действительно много сейчас делает и работает над трагедией шахты. Сегодня сложный день, у нас в области проходят различные мероприятия в дань памяти горнякам и спасателям... С надеждой жду следующей неделе и верой, что мы все сможем создавать детскую сказку, - поделилась Людмила.
В 31 шахте по стране выявили 449 нарушений. Что касается самой Листвяжной, то пятерых виновных в трагедии отправили в СИЗО на два месяца.