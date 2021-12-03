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Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе на год

2:50:5512/3/2021
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Остались лишь технические моменты, все необходимые решения были приняты, в скором времени процедуры будут завершены

Срок действия сертификатов о перенесенном коронавирусе продлили из-за снижения случаев с повторным заражением. Фото: Pixabay.com

В России Министерство здравоохранения продлило срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Теперь такой документ будет действительным на протяжении года с момента его выдачи. Такое заявление сделал 2 декабря, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По словам помощника, уже выданные сертификаты будут продлены, а новые документы буду выдаваться на один год.

– Остались лишь технические моменты, все необходимые решения были приняты, в скором времени процедуры будут завершены, – сообщил Кузнецов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что такие решения были приняты из-за того, что снизилась статистика повторных заражений среди населения. А вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания у президента России Владимира Путина с правительством заявила, что решение связано с результатами различных исследований. Также известно, что процедура получения медотвода будет упрощена для россиян с 1 февраля 2022 года, однако москвичи смогут пользоваться такими упрощения уже в ближайшие дни.

Правительство России напоминает гражданам, что единственный верный способ обезопасить себя от заражения – это пройти вакцинацию от коронавируса. Процедура осуществляется бесплатно, а на данный момент в стране одобрено пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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 вакцинакоронавирусаПеренесенный ковид
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