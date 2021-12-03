Невакцинированным против коронавируса запретили посещать непродовольственные магазины в Германии

В Германии правительство решило ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Теперь в стране нельзя будет посещать непродовольственные товары. Такой запрет распространяется на непривитых граждан, заявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель. Исключением из такого правила являются продуктовые магазины и аптеки. Известно, что запрет будет распространятся и на кинотеатры, театры и рестораны. Также планируется ввести запреты на контакты с непривитыми лицами: таким людям можно будет видеться только с членами своей семьи или двумя членами чужой. Мера пройдет стороной только детей до 14 лет.
Меркель совместно со своим будущим помощником, которого зовут Олаф Шольц, предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Если такое решение будет одобрено коллегами, оно вступит в силу уже в феврале 2022 года. Известно, что такие решения принимаются из-за тяжело ситуацией пандемии коронавируса. Страна бьет рекорды по числу заразившихся за сутки: 26 ноября (76 414). А уже на следующий день на территорию Германию въехали из ЮАР и завезли новый штамм вируса, который называется "омикрон".
За весь период пандемии COVID-19 в стране было выявлено порядка 6 млн случаев заражения, из них 102 тыс. закончились летальным исходом. А За последние 24 часа в стране было выявлено 73 209 случаев заражения, 388 пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов погибли.