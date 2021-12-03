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Пациенты могут заразиться сразу двумя штаммами коронавируса, заявили врач

3:33:2212/3/2021
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Такое встречается достаточно редко.

Человек может заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса одновременно. Фото: Pixabay.com

Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пациент может заразиться сразу несколькими штаммами COVID-19. По словам эксперта, такое вполне может произойти, но случается это достаточно редко. Также Семенов заявил, что каждая мутация вируса по своему влияет на организм человека и поражает отдельные органы.

– Определить зоны поражения можно по симптомам, например уханьский вирус поражал центральную систему, потому что пациенты жаловались на потеряю обоняния. А вот дельта уже занимает свою позицию в дыхательных путях человеческого организма, - сообщает доктор.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Германии собираются ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Таким образом на территории страны будет запрещен поход в магазин для непривитых граждан. Ходить можно будет только в продуктовые и аптеки. Также сообщается, что планируется запретить контакты между привитыми и непривитыми гражданами. Например, невакцинированные лица не смогут контактировать более чем с двумя членами чужой семьи.

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штаммкоронавирусКовид
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