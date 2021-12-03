Пациенты могут заразиться сразу двумя штаммами коронавируса, заявили врач

Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что пациент может заразиться сразу несколькими штаммами COVID-19. По словам эксперта, такое вполне может произойти, но случается это достаточно редко. Также Семенов заявил, что каждая мутация вируса по своему влияет на организм человека и поражает отдельные органы.
– Определить зоны поражения можно по симптомам, например уханьский вирус поражал центральную систему, потому что пациенты жаловались на потеряю обоняния. А вот дельта уже занимает свою позицию в дыхательных путях человеческого организма, - сообщает доктор.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Германии собираются ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Таким образом на территории страны будет запрещен поход в магазин для непривитых граждан. Ходить можно будет только в продуктовые и аптеки. Также сообщается, что планируется запретить контакты между привитыми и непривитыми гражданами. Например, невакцинированные лица не смогут контактировать более чем с двумя членами чужой семьи.