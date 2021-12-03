Чтение карт Таро на 3 декабря 2021 года для каждого знака зодиак

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в пятницу, 3 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.
Что принесет пятничное чтение Таро вашему знаку зодиака? Рассказывает yourtango.com.
Что ждет вас в пятницу, 3 декабря 2021 года, ежедневное чтение карт Таро вашим знаком зодиака
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Королева Жезлов
Ты совсем маленькая динамо-машина, Овен. Вы отважны и полны мужества, когда дело доходит до того, чтобы противостоять своим страхам и двигаться вперед.
Может быть, дело в том, что вы так оптимистичны, и ничто не может вас по-настоящему расстроить. Вы всегда видите вещи такими, какими вы хотите их видеть, и этот образ мышления поможет вам получить от дня максимум удовольствия.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: восьмерка пентаклей
Сегодня очень важно уделять пристальное внимание всем деталям.
Вы не хотите ничего оставлять на волю случая, и если вам нужно выпить крепкого латте или ненадолго вздремнуть за рабочим столом во время обеда, помните, Телец. Не позволяйте ничему пролететь перед вашим радаром.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Планы, которые у вас есть, могут не сработать из-за непредвиденных обстоятельств, но вы можете почувствовать облегчение.
Часть вас действительно не хотела идти на мероприятие или посещать определенное мероприятие. Есть причины, по которым вы не решаетесь выходить на улицу, и поэтому, когда кто-то отменяет, создается ощущение, что вселенная выручила вас.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: восьмерка кубков, перевернутая
Вы так долго притворялись, что все в порядке, что никто не знает, насколько вы несчастны.
Но глубоко внутри вы грустите и подавлены самыми разными вещами. Лучше всего начать об этом и снять эту ношу с груди.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая
Сейчас трудно найти хорошего друга, с которым можно было бы пообщаться. Все заняты, и у людей есть дела, которыми они должны заниматься.
Итак, это оставляет вас в темноте и в некотором роде одиноким. Обычно вы не возражаете против того, чтобы отвлечься от меня, поэтому вы можете воспользоваться этим недостатком в своей социальной жизни и наверстать упущенное по поводу работы и вещей, которые вам нужно сделать.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Король Мечей, перевернутая
Вы можете нарисовать пробел, когда вам понадобится идея. Это когда вам нужно наполнить свою творческую сторону свежим опытом.
Идти гулять. Наслаждайтесь фильмом. Прокатитесь по городу, чтобы увидеть достопримечательности или посмотреть на праздничные огни. Сделайте что-нибудь, что сделает вас совершенно необычным.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Сила
Иногда вам нужно копнуть глубоко в себе и найти то, что помогает вам оставаться достаточно решительным, чтобы придерживаться своих целей и не сдаваться.
Вы можете отказаться и даже быть несовершенным, но вы не отступите, когда найдете свой внутренний источник силы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Тройка Жезлов
Сегодня перед вами открываются большие возможности, и вам может казаться, что они совсем не для вас из-за объема обязанностей, которые они накладывают.
Но не бойтесь выходить за рамки своих возможностей. У вас будут друзья, которые помогут вам выжить.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Солнце, перевернутое
Итак, сегодня вы немного потеряли пар. Часть вас проснулась, готовая убить, но вы устали и вам тоже нужно отдохнуть.
Возможно, вы не будете обычным человеком, Стрелец, но вы поймете, как достичь всех своих целей. Вы знаете, что завтра все будет намного лучше.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая
Ты не можешь так продолжать, Козерог. Держаться за чувство обиды нездорово и бесполезно.
Вы гноитесь из-за того, что с вами случилось, но отпустите это, потому что, если вы этого не сделаете, эти мстительные намерения по-прежнему будут контролировать вашу жизнь.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый
Вам придется вложить гораздо больше энергии и усилий, чтобы добиться желаемых результатов. Это будет нелегко. Никто не предлагает вам возможности на блюде.
Вы должны заработать состояние, и если вы решите отдать жизнь только половине того, кем вы являетесь, скорее всего, это все, что вы получите взамен.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Король Кубков, перевернутая
Кто-то не честен или откровенен с вами. Они пытаются вытащить быстрый и вывести вас из равновесия.
Возможно, вы никогда не узнаете, что это такое, но вы обязательно разберетесь, кто это!