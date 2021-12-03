Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 3 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 3 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на пятницу, пишет yourtango.com.
Ежедневный гороскоп на 3 декабря 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Найдите время для себя, Овен. Вы держали в себе столько энергии, но теперь вам нужно просто отпустить.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор приключений, а это означает, что вам нужно выйти за пределы своей зоны комфорта. Используйте опыт, чтобы научить вас жизни и узнать что-то захватывающее сегодня.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Еще так много предстоит узнать о ресурсах, доступных в мире, которые вы можете использовать, приобретать, сохранять и получать.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор общих ресурсов, поэтому следите за последними новостями об инвестициях, от биткойнов до альткойнов и, возможно, даже о других способах заработка денег, которые поступают через руки других.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Возможно, вы сейчас слишком много думаете. Вы давно хотели вывести ситуацию на новый уровень, но свобода воли есть для всех, и вы не можете сделать все в одном направлении, потому что это то, чего вы хотите.
Луна входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор обязательств, поэтому постарайтесь верить в то, что если что-то должно быть, то так и будет. Не беспокойтесь слишком сильно о вещах, которые находятся вне вашего контроля.
Рак(21 июня - 22 июля)
Жизнь постоянно заключается в обучении и росте, а также в правильном взгляде на вещи. Возможно, вам придется поменять приоритеты, но это нормально.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор повседневных обязанностей, поэтому изменения уже давно просрочены.
Это может освежить вас и помочь вам начать следующий год на правильной ноге.
Лев(23 июля - 22 августа)
Вы склонны сидеть сложа руки и много думать о будущем и о том, что вам нужно сделать, чтобы его достичь.
С учетом того, что экономика и все, казалось бы, усложняется, пришло время мыслить нестандартно.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор творчества. Это отличная новость для вас.
Есть так много новых способов показать свою универсальность и приспособляемость в жизни. Вам не нужно ограничиваться чем-то одним.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Вы готовы к большим переменам, и это может включать переезд или, по крайней мере, разговор о переезде в другое место.
Луна входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор дома, и это может быть тогда, когда вы начинаете думать, покупать или арендовать новое место.
Возможно, вам будет трудно сопротивляться, чтобы не внести изменения, которые перенесут вас на новое место жительства.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Вы склонны держать много мыслей и чувств при себе.
Вы ненавидите обижать чувства, но иногда это делает жестокая честность, и вам просто нужно четко понимать, что происходит в вашей собственной жизни.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор общения, и это время для того важного разговора, который либо заставляет другого человека решиться на изменение, либо нет.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Хорошо узнать все, что можно о деньгах: как они работают, как заставить их работать на вас, как лучше их сэкономить и что вы делаете, из-за чего их трудно получить.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш денежный сектор, поэтому сейчас подходящее время для изучения вопросов, которые улучшают вашу общую финансовую картину.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Вы постоянно меняетесь, развиваетесь и заново изобретаете себя.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор идентичности, и к удивлению всех вокруг вас, и, возможно, даже вас самих. вы собираетесь подняться на ступеньку выше и показать, что вы всегда полны сюрпризов.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Держи врагов близко, Козерог, и изучай их, чтобы знать, с кем имеешь дело.
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор скрытых врагов, и, несмотря на то, насколько вам больно знать, что близкие вам люди хотят причинить вам боль, вы также будете знать, что у всего, через что вы проходите, есть цель в жизни, в том числе грусть и предательство.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы можете встретить кого-то нового, возможно, человека из другой страны, и отношения могут открыть двери, которые у вас никогда не было возможности исследовать раньше.
Луна входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор дружбы, и возможность расширить свой кругозор с помощью тех, кого вы знаете, широко открыта. Вы так много узнаете и получите много идей. Это будет чудесный день для вас.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Луна входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор карьеры.
Может быть, пора вернуться в школу, чтобы улучшить свои знания и навыки. То, что вы узнаете дальше, будет легко применено на вашем рабочем месте, и если вы пытаетесь получить повышение, продвижение по службе или уважение лиц, принимающих решения, сейчас отличное время для этого.