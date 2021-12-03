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Ростехнадзор выявил основную причину взрыва на шахте «Листвяжная» Кузбасса

4:40:5712/3/2021
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Все случилось из-за взрыва метана.

Точные причины взрыва на шахте в Кемеровской области озвучили сотрудники Ростехнадзора. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области Ростехнадзор назвал взрыв метана основной причиной трагедии на шахте «Листвяжная». Такое заявление сделал глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина. Также он добавил, что сейчас сотрудники ведомства продолжают работы на месте взрыва. В частности его работники проводят анализ систем работы в шахте, проверку безопасности, моделирование аварии на основе показателей датчиков. Так как многие пострадавшие отравились. Также Ростехнадзор вызвал на предприятие разработчиков средств индивидуальной защиты для проведения проверки и экспертизы.

– Сейчас рассматриваются несколько причин произошедшей трагедии, однако одна из основных – это взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое, конкретные причины, по которым случился взрыв будут установлены, – сообщил глава.

Взрыв произошел неделю назад. Тогда на шахте «Листвяжная» находились 285 человек. Сейчас общее число пострадавших возросло до 96 человек. Погиб 51 человек, пять спасателей и 46 горняков. Сегодня в Кемеровской области проводятся траурные мероприятия из-за случившейся трагедии. Люди возносят цветы к мемориалам, установленным в память о погибших горняках и чтят их память минутой молчания. ТАкже во многих церквях региона проводится панихида.

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трагедияшахтапричиныВзрыв.
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