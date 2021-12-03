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Траур начался в Кузбассе смерти 51 горняка на шахте «Листвяжная» спустя 9 дней после взрыва

4:12:2112/3/2021
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Люди несут цветы к мемориалу, установленному в память о погибших горняках.

В Кемеровской области началось проведение траурных мероприятий из-за трагедии на шахте. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области в траурных мероприятиях принимают участие все муниципалитеты региона. Там с момента аварии на шахте «Листвяжная» прошло ровно девять дней. В результате взрыва 25 ноября погиб 51 человек. Взрыв случился в 08:21 по местному времени. Сейчас жители Кузбасса возлагают цветы и поминают всех погибших в это трагедии. Сегодня большинство жителей собрались у монумента Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса".

В траурном мероприятии принимают участие коллективы угледобывающих предприятий, ветераны отрасли, волонтеры, студенты, чиновники и депутаты, представители правоохранительных органов. Они решили почтить память погибших горняков минутой молчания. На акцию пришли несколько сотен человек. Монумент, к которому несут цветы был возведен в 2003 году, он посвящен всем погибшим горнякам. Он выглядит следующим образом: шахтер, который держит в руке отбойный молоток, а вторую руку прилагает к сердцу.

А вот в поселке Грамотеино, где и находится шахта, на которой произошла трагедия, люди несут цветы к мемориалу, установленному в память о погибших горняках в 2000 году при ликвидации аварии на шахте "Комсомолец". В нем принял участие глава региона Сергей Цивилев. Также во всех церквях города прозвучал колокольный звон, а в течение дня планируется проведение панихид в память о скончавшихся. Также планируется включение системы оповещения МЧС.

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