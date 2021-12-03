Тела еще шестерых горняков подняли из шахты «Листвяжная» Кузбасса

В Кемеровской области сотрудники спасательных служб подняли на поверхность земли тела еще шестерых погибших горняков в шахте «Листвяжная». Спасательная операция была возобновлена в четверг, ранее стало известно, что были подняты тела еще пятерых погибших. Таким образом общее количество тел, оставшихся под землей сейчас составляет 29 человек, а отыскать и поднять удалось тела 22-х человек.
– Спасатели подняли тела еще шестерых шахтеров, их имена станут известны позже, – сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кузбассе начались траурные мероприятия. С момента трагедии прошло ровно девять дней. Люди собираются у мемориалов, возведенных в память о погибших горняках и несут к нему цветы. Также память людей решили почтить минутой молчания. Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября утром. В результате трагедии скончались 96 человек, скончался 51 человек, из них 46 шахтеров и пять спасателей.