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03.12
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В Новосибирске таксист перестал обвинять депутата горсовета Бердска из «Единой России» в избиении

4:17:2212/3/2021
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Он написал объяснительную в территориальное отделение полиции, в которой попросил прекратить проверку по данному факту.

Депутат добился отказа от заявления. Он избил таксиста. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске избитый таксист Антон Кашин заявил, что не имеет претензий к предполагаемому обидчику депутату бердского горсовета Олегу Яцкову. Пострадавший говорит, что посчитал свои увечья недостаточными для выдвижения подобных обвинений, пишет Тайга.инфо. Он написал объяснительную в территориальное отделение полиции, в которой попросил прекратить проверку по данному факту. Однако ранее водитель сам написал заявление в правоохранительные органы.

Ранее потерпевший сообщал, что сидел в машине, которую арендует для подработки в такси вместе со своим товарищем, рядом стояли еще машины. К ним подошли два человека и начали просить их подвезти, когда водитель им отказал, его начали оскорблять и пинать его машину, тогда он вышел из автомобиля и оттолкнул одного из злоумышленников, после чего началось избиение. Его повалили на пол и пинали ногами по голове. На место происшествия приехали сотрудники полиции и доставили в отделение всех фигурантов дела. Жертва избиения написала жалобу, но фамилию нападавшего ему не сообщили.

Позднее Кашин опознал своего обидчика в депутате горсовета Бердска Яцкове. Следственными органами была начата проверка в отношении чиновника по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Также на него могут составить административный протокол за избиение.

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таксидепутатнападение
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