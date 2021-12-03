В Бердске QR-коды повлияли на новогодние корпоративы. Рестораны снижают цены и предлагают обсудить вопросы по вакцинации лично

Новый Год 2022 наступит меньше, чем через месяц. И, как обычно в начале декабря, бердчане задумываются о проведении новогодних корпоративов. Исключением не стал и коллектив редакции «Курьер.Среда». В настоящее время в Новосибирской области нет ограничений по работе ресторанов после 23:00, но есть постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, согласно которому, при входе в заведение нужно предъявлять QR-код.
«Курьер.Среда» пообщался с рестораторами Бердска и выяснил, мешают ли QR-коды новогодним праздникам.
1. Ресторан «Времена года»Как выяснилось, в данном ресторане QR-код обязателен. Если у человека соответствующего кода нет, то сотрудники заведения могут предложить посетителю сделать его на месте.
- У кого нет тестов, мы для них будем делать одноразовый ПЦР-тест. Его цена 600 рублей. Проводиться тестирование будет на входе,- рассказала оператор ресторанного заведения.
Помимо этого, действителен в «Времена года» результат и ПЦР-теста, который принес посетитель лично, однако он должен быть проведен не позднее 72 часов до момента посещения.
Что касается стоимости, то минимальный предзаказ на одного человека от 3000 рублей. Полная аренда зала коллективом составляет 50 000 рублей.
2. Ресторанно-гостиничный комплекс «Охотник»Осуществление входа по QR-кодам в этом заведении нам подтвердили, однако при организации корпоратива до 50 человек, можно арендовать зал и проводить «гуляния» без QR-кода.
- Если вы в зале одни, то не столь критично,- произнесла сотрудник ресторана по телефону.
Впрочем, билет на новогодний корпоратив составляет 2800 рублей. В эту стоимость включены и хорошие блюда, и отменный алкоголь.
3. Ресторан «Эдем»Минимальная стоимость аренды банкетного зала для проведения банкета 2500 рублей с человека +15% обслуживание. Когда наш сотрудник заявил, что QR-коды у 30% рабочего коллектива отсутствуют, сотрудница ресторана пообещала подумать и обсудить данный вопрос при личной встрече. Можно предположить, что пандемия действительно внесла свои коррективы в работу данного заведения и рестораторам приходится несладко.
4. Ресторан «Нар»Хозяин заведения по телефону признался, что выручка во время пандемии заметно упала, а с приходом QR-кодов ситуация стала еще хуже.
-Куда деваться. Когда банкеты проводим, то по каким-либо вопросам стараемся идти людям навстречу. Банкет- это закрытое мероприятие. По стоимости 1500 рублей на человека приходится. С собой можно приносить алкоголь, фрукты. Хороший стол так получается,- отметил ресторатор.
5.GARIKGRILLСотрудники этого заведения ждут новости об ослаблении ограничительных мер по работе общепита с нетерпением. Даже сегодня читали некоторые новости. Несмотря на введение QR-кодов, заказы на организацию корпоративов поступают, однако не в таком количестве в котором бы хотелось.
-Немножко заказы уменьшились. Минимально 2500 с человека. Сюда входит все, кроме спиртного. Если компания собирается из 30 человек, то хотя бы у 50% людей должен быть или QR-код, или тест,- отметила оператор.
Насчет развлекательной программы сотрудница ответить затруднилась. Возможно, проблемы с приглашением творческих коллективов все же имеются. Нетрудно догадаться, что и в данном случае причина этому - наличие сертификата о прививке.
Отметим, что в Новосибирске рестораторы из-за «разорения» сферы общепита пригрозили властям выйти на уличные протесты. Заявление об отсутствии диалога они назвали «дискриминацией», ведь штрафы из-за требований Роспотребнадзора насчитываются от 30 до 300 тысяч рублей.