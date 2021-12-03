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03.12
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В Бердске умерла завуч школы №1 Тамара Рябцева

4:46:1812/3/2021
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Смерть наступила еще 1 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Рябцева устроилась работать в школу №1 в 1977 году.

В Бердске умерла учительница школы № 1. Фото: Свидетель

В Бердске умерла завучи первой школы города Тамара Рябцева. Погибшая проработала в образовательном учреждении 36 лет. По словам ее коллег, она была центром и основой школы. Смерть наступила еще 1 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Рябцева устроилась работать в школу №1 в 1977 году. За долгие годы она успела поработать учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и директором школы. Она принесла в учебное заведение такие мероприятия, как школьный КВН, совет старшеклассников, патриотический клуб «Сокол», ежегодный праздник «Зажги свою звезду», «Литературная гостиная», «Школьный Арбат».

– Тамара Петровна – отличный специалист, она создала замечательный коллектив в нашем учреждении, она требовала знаний от учеников и должной работы от учителей. Она работала с утра и до самого вечера, в ее кабинете всегда свет. Это был человек, к которому всегда можно было обратиться за помощью, – пишут коллеги.

Также Тамара Рябцева была награждена множеством грамот и премий. Среди них «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Российской Федерации», об этом сообщила Алефтина Григорьева, которая является заслуженным учителем России.

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смертьшкола 1завуч
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