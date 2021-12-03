Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию

6:07:1512/3/2021
0

Местному жителю показалось, что Варламов сфотографировал его ставку в игровых автоматах.

Илья Варламов оказался в полицейском участке Африки из-за драки. Фото: Pixabay.com

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов подрался с жителем Либерии и попал в отделение полиции. Блогер заявляет, что во время съемок очередного выпуска для его канала, к нему подошел молодой человек, которому показалось, что Варламов сфотографировал его ставку в игровых автоматах. После того, как блогер заявил, что ничего подобного не совершал, началась драка. Участников конфликта разняли сотрудники полиции.

Сейчас блогер находится в одном из территориальных отделений полиции, за окнами которого находится огромная толпа людей. По словам популярного урбаниста, его отвели в кабинет начальника полицейского участка, чтобы толпа не набросилась на него, он заявляет, что ждет человека, который бы мог вывести его оттуда.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что студентку из Новосибирска доставили в медучреждение Бердска, потому что в больнице Новосибирска не было мест. У девочки диагностировали разрыв кишечника, по словам пострадавшей ее пнул незнакомый для нее человек прямо в колледже. Сообщается, что потерпевшая является студенткой второго курса.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
драказадержаниеПолиция.УрбанистИлья Варламов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Инцидента можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. На Кузбассе траур
6:05:19 12/3/2021
«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. На Кузбассе траур
С кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавируса
6:00:08 12/3/2021
С кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавируса
Год Тигра-2022: Что ждать от нового года – предсказания Ванги, Павла Глобы, Нострадамуса, Вольфа Мессинга
6:00:07 12/3/2021
Год Тигра-2022: Что ждать от нового года – предсказания Ванги, Павла Глобы, Нострадамуса, Вольфа Мессинга
Путин ответит на вопросы россиян во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года: Как задать вопрос президенту
5:55:23 12/3/2021
Путин ответит на вопросы россиян во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года: Как задать вопрос президенту
Для спасения от нового штамма коронавируса «омикрон» россияне должны поставить третью вакцину против коронавируса, заявил доктор Мясников
5:39:47 12/3/2021
Для спасения от нового штамма коронавируса «омикрон» россияне должны поставить третью вакцину против коронавируса, заявил доктор Мясников
Какой пост держат все верующие в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: что можно и что строго нельзя есть
5:30:59 12/3/2021
Какой пост держат все верующие в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: что можно и что строго нельзя есть
Бердск«Дело о нападении» на таксиста депутата горсовета Бердска Олега Яцкова фракция «Единой России» пока не рассматривает
5:30:49 12/3/2021
«Дело о нападении» на таксиста депутата горсовета Бердска Олега Яцкова фракция «Единой России» пока не рассматривает
В Якутии девять человек отравились выхлопными газами: Полный список пострадавших
5:28:47 12/3/2021
В Якутии девять человек отравились выхлопными газами: Полный список пострадавших
Все самые важные запреты церкви для верующих в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
5:00:28 12/3/2021
Все самые важные запреты церкви для верующих в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
БердскВ Бердске разыскивают водителя самосвала на зарплату до 100 000 рублей в месяц
4:59:41 12/3/2021
В Бердске разыскивают водителя самосвала на зарплату до 100 000 рублей в месяц