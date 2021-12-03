Блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию

Популярный российский блогер-урбанист Илья Варламов подрался с жителем Либерии и попал в отделение полиции. Блогер заявляет, что во время съемок очередного выпуска для его канала, к нему подошел молодой человек, которому показалось, что Варламов сфотографировал его ставку в игровых автоматах. После того, как блогер заявил, что ничего подобного не совершал, началась драка. Участников конфликта разняли сотрудники полиции.
Сейчас блогер находится в одном из территориальных отделений полиции, за окнами которого находится огромная толпа людей. По словам популярного урбаниста, его отвели в кабинет начальника полицейского участка, чтобы толпа не набросилась на него, он заявляет, что ждет человека, который бы мог вывести его оттуда.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что студентку из Новосибирска доставили в медучреждение Бердска, потому что в больнице Новосибирска не было мест. У девочки диагностировали разрыв кишечника, по словам пострадавшей ее пнул незнакомый для нее человек прямо в колледже. Сообщается, что потерпевшая является студенткой второго курса.