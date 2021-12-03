Фармацевт рассказала, какие лекарства россияне могут купить в аптеках без рецепта: «Любым препаратом мы можем навредить, если отпускать его без рецепта»

Совсем недавно «Курьер.Среда» рассказывал историю, которая приключилась в Бердске: бердчанке в одной из аптек города не продали «Верошпирон», ссылаясь на законы и огромный штраф, но тут же, через дорогу, необходимое лекарство отпустили без лишних вопросов. Тогда вроде как один из фармацевтов - Наталья рассказывала, что она и ее коллеги все-таки продают лекарства без рецепта, входя в положение покупателей: пандемия, врачи загружены и поход за рецептом для витаминок может обернуться положительным ковидом и больничной койкой. Тогда «Курьер.Среда» пообещал разобраться в такой непростой ситуации. Однако списка, реестра и чего-то подобного у Минздрава нет. На каждом сайте аптек можно найти лишь названия препаратов, которые она реализует.
В беседе с «Курьер.Среда» 2 декабря фармацевт одной из аптек Оренбуржья - Татьяна поделилась личным опытом, как она продала обычное лекарство и оказалась в прокуратуре.
- Рецептурный или безрецептурный - всегда, когда фармацевт продает товар, он ориентируется на маркировку на упаковке. Нет такого реестра, где можно посмотреть список лекарств, отпускаемых по или без рецепта. По поводу отпуска с рецептом или без, то каждый фармацевт решат сам. Да, идя на риск, ведь штрафы велики. Я сама с этим сталкивалась. Однажды я продала препарат от давления в тот момент, когда приходила прокурорская проверка проверять документы, и так совпало, что они увидели, что рецептурный препарат продали без рецепта. Но тогда моя история закончилась благополучно. Правда, пришлось потом в прокуратуре объяснять все, - поделились фармацевт Татьяна
Исходя из логики и слов фармацевта, можно смело сказать, что без рецепта могут продавать: бинт, зеленку йод и витамины. Остальные препараты - только по рецепту или под личную ответственность фармацевта. И, по версии Татьяны, в этом есть и плюсы и минусы.
- Любым препаратом мы можем навредить, если отпускать его без рецепта. Но фармацевт всегда дает себе отчет, какие препараты можно продать без рецепта. Даже элементарные противовирусные есть с рецептом или без рецепта. Но всегда в аптеке мы предлагаем препараты без рецептные. Это в тех случаях, когда человек приходит и говорит: «А дайте что-то от горла или головы». Вообще, если говорить про то, что якобы рецепты можно подделать, то здесь скажу точно: каждый фармацевт отличает фальшивые рецепты от настоящих и умеет их читать - рассказала Татьяна - фармацевт одной из аптек Оренбуржья.
Судя по запросам в интернете россияне не очень понимают, что можно, а что нельзя покупать в аптеках без рецепта. Так задают вопросы. И поисковики выдают ссылки с информацией.