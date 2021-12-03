В Москве под окнами дома нашли мертвым 14-летнего подростка

На северо-западе Москвы нашли тело 14-летнего подростка. Известно, парень совершил суицид. Его тело обнаружили случайные прохожие под окнами одного из жилых домов, который расположен по улице Маршала Бирюзова.Сейчас точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее Курьер.Среда писал, что Новосибирский таксист заявил, что не имеет претензий к депутату из Бердска, которого подозревал в избиении. Антон Кашин работает в такси, вместе с другом он находился в автомобиле в один из рабочих дней, когда к ним подошли два человека и попросили их подвезти, водитель отказал в такой просьбе, посе чего злоумышленники начали пинать машину. Кашин вышел и оттолкнул одного из мужчин, после чего его начали избивать: повалили на землю и пинали ногами по голове. В инцидент вмешалась полиция, молодой человек написал заявление, однако фамилию нападавшего ему так и не сообщили. Позже он узнал в депутате Бердского горсовета Олеге Ягцове своего обидчика. Теперь жертва сообщает, что претензий к политику не имеет.