Самый главный симптом нового штамма коронавируса «омикрон» раскрыт

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова заявила, что сильная усталость является одним из главных симптомов нового штамма COVID-19, который получил название "омикрон". Также специалист добавила, что такое проявление может быть и у многих других заболеваний. По словам Павловой, если у человека нет медицинского образования, ему будет очень тяжело понять, когда усталость связана с утомлением, а когда с заболеванием.
– Определить, что вы болеете может только врач, поэтому нужно просто обследоваться при таких симптомах, потому что усталость очень часто вызывается отсутствием солнечного света, физическим накопившимся переутомлением и другими факторами, – заявила врач.
Заражение коронавирусом может вызвать нарушение большинства систем организма. А чувство усталости возникает из-за изменений в иммунной системе, головном мозге и тканях нервной системы. Также доктор заявила, что при заражении меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, что и может являться причиной усталости. А пациенты, подхватившие новый штамм могут быть находиться в подавленном эмоциональном состоянии. по мнению Павловой нужно сдавать ПЦР-тесты всем, кто ощущает подобные симптомы.