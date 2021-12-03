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Спасатели нашли тела еще 14 погибших на шахте «Листвяжная» Кузбасса

7:13:5312/3/2021
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Спасатели проветривают аварийный участок, чтобы ускорить процесс поисков.

На щахте в Кемеровской области продолжаются поисковые работы. Фото: Pexels.com

В Кемеровской области спасатели Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС определили местонахождение еще 14-и тел шахтеров, которые погибли при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС на сайте. По информации представителей ведомства, спасатели производят исследование тех участков выработок, которые еще не были достигнуты. Сейчас горноспасатели продолжаю искать тела погибших и поднимать их на поверхность земли. Также известно, что спасатели проветривают аварийный участок для того, чтобы ускорить процесс спасательной процедуры.

– Сейчас мы установили местонахождения шахтеров и двоих горноспасателей, ведутся поиски еще 15-и тел. Надеемся найти их в ближайшие часы, – сообщается в ведомстве.

25 ноября на шахте «Листвяжная», которая принадлежит одному из крупнейших угледобытчиков России — компании «СДС-Уголь», произошел взрыв метана. В момент трагедии под землей находились 285 человек, из них 239 успели подняться. Общее число пострадавших составило 96 человек, погибли 46 шахтеров и пять спасателей. Сегодня в Кемеровской области начали проводить траурные мероприятия в память о погибших людях. Местные жители приносят цветы к мемориалу, который возведен в память о погибших горняках. Также во всех церквях будет проведена панихида.

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