Спасатели нашли тела еще 14 погибших на шахте «Листвяжная» Кузбасса

В Кемеровской области спасатели Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС определили местонахождение еще 14-и тел шахтеров, которые погибли при взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС на сайте. По информации представителей ведомства, спасатели производят исследование тех участков выработок, которые еще не были достигнуты. Сейчас горноспасатели продолжаю искать тела погибших и поднимать их на поверхность земли. Также известно, что спасатели проветривают аварийный участок для того, чтобы ускорить процесс спасательной процедуры.
– Сейчас мы установили местонахождения шахтеров и двоих горноспасателей, ведутся поиски еще 15-и тел. Надеемся найти их в ближайшие часы, – сообщается в ведомстве.
25 ноября на шахте «Листвяжная», которая принадлежит одному из крупнейших угледобытчиков России — компании «СДС-Уголь», произошел взрыв метана. В момент трагедии под землей находились 285 человек, из них 239 успели подняться. Общее число пострадавших составило 96 человек, погибли 46 шахтеров и пять спасателей. Сегодня в Кемеровской области начали проводить траурные мероприятия в память о погибших людях. Местные жители приносят цветы к мемориалу, который возведен в память о погибших горняках. Также во всех церквях будет проведена панихида.