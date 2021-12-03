Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После ухода таких людей остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень: дата и время прощания с экс-директором первой школы Тамарой Рябцевой

7:10:4912/3/2021
0

Прощание с Тамарой Петровной Рябцевой состоится 4 декабря с 12 до 13 часов по адресу: Солнечная, 11А/1.

1 декабря из жизни ушла экс-директор школы №1 Тамара Петровна Рябцева. Фото: предоставлено Алефтиной Григорьевой
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. В Кузбассе траур

«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. В Кузбассе траурС кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавирусаЕщё 1139 новости

Когда уходят в мир иной учителя…

Очень тяжело на душе, когда уходят из жизни знакомые люди, вдвойне тяжело, когда смерть забирает друзей, единомышленников, близких тебе людей.
Первого декабря не стало Рябцевой Тамары Петровны, замечательного человека, учителя, подруги. Невосполнимая утрата, но ничего сделать нельзя: закон природы не отменить. Мы живы и должны помнить о Тамаре Петровне. Она пришла в школу №1 в феврале 1977 года и отдала ей 36 лет. Почти полжизни…
Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор школы – таков послужной список Тамары Петровны, талантливого педагога, наставника, грамотного руководителя. Все свои знания, мастерство она щедро отдавала ученикам и коллегам.
Прекрасный методист, воспитывала молодых учителей, помогала им стать профессионалами своего дела: тактично указывала на недочеты, отличала даже незначительные успехи, вселяла уверенность, не давала «опускать крылья».

Тамара Петровна создала прекрасный коллектив профессионалов, единомышленников, она была требовательна к себе и коллегам. Нас поражала её удивительная работоспособность. Свет в кабинете Тамары Петровны горел с раннего утра и до позднего вечера. К ней можно было обратиться с любым вопросом: профессиональным или простым, житейским, - и всегда получить совет, помощь.

Многие школьные традиции зарождались при Тамаре Петровне: школьный КВН, совет старшеклассников, патриотический клуб «Сокол», ежегодный праздник «Зажги свою звезду», «Литературная гостиная», «Школьный Арбат».
Школа – это никогда не прекращающаяся жизнь, и Тамара Петровна была её центром, её основой. Благодаря ей ученики не только получали фундаментальные знания по русскому языку и литературе, но и учились быть настоящими людьми. Творческий человек, она воспитывала творческих учеников и учителей.

Труд Тамары Петровны отмечен правительственными наградами: он удостоена почетных званий «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Любящая, заботливая и требовательная мама, нежная, ласковая бабушка, просто дорогой нам человек, она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей. За чертой, отделяющей жизнь земную, навсегда останется в наших сердцах память о руководителе, коллеге, друге. Тамара Петровна – одна из тех людей, после которых в конце пути остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень.

Григорьева Алефтина Геннадьевна,
заслуженный учитель РФ, коллеги, друзья.

Прощание с Тамарой Петровной Рябцевой состоится 4 декабря с 12 до 13 часов по адресу: Солнечная, 11А/1.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьнекрологТамара Рябцева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Тамару Петровну будут помнить сотни благодарных учеников и коллег.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самый главный симптом нового штамма коронавируса «омикрон» раскрыт
6:47:55 12/3/2021
Самый главный симптом нового штамма коронавируса «омикрон» раскрыт
Общий и любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
6:30:41 12/3/2021
Общий и любовный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
В Москве под окнами дома нашли мертвым 14-летнего подростка
6:30:10 12/3/2021
В Москве под окнами дома нашли мертвым 14-летнего подростка
В Толмочево экстренно вызвали скорую помощь для пассажира рейса S7 2513 Москва — Новосибирск
6:15:57 12/3/2021
В Толмочево экстренно вызвали скорую помощь для пассажира рейса S7 2513 Москва — Новосибирск
Блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию
6:07:15 12/3/2021
Блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию
«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. В Кузбассе траур
6:05:19 12/3/2021
«Но слова теперь ни к чему»: как живет Кемеровская область после жуткой трагедии на шахте «Листвяжной», где погиб 51 человек. В Кузбассе траур
С кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавируса
6:00:08 12/3/2021
С кем простилась Россия в 2021 году: кумиры, которых «забрала» пандемия коронавируса
Год Тигра-2022: Что ждать от нового года – предсказания Ванги, Павла Глобы, Нострадамуса, Вольфа Мессинга
6:00:07 12/3/2021
Год Тигра-2022: Что ждать от нового года – предсказания Ванги, Павла Глобы, Нострадамуса, Вольфа Мессинга
Путин ответит на вопросы россиян во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года: Как задать вопрос президенту
5:55:23 12/3/2021
Путин ответит на вопросы россиян во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года: Как задать вопрос президенту
Для спасения от нового штамма коронавируса «омикрон» россияне должны поставить третью вакцину против коронавируса, заявил доктор Мясников
5:39:47 12/3/2021
Для спасения от нового штамма коронавируса «омикрон» россияне должны поставить третью вакцину против коронавируса, заявил доктор Мясников