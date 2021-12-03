После ухода таких людей остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень: дата и время прощания с экс-директором первой школы Тамарой Рябцевой

Когда уходят в мир иной учителя…
Очень тяжело на душе, когда уходят из жизни знакомые люди, вдвойне тяжело, когда смерть забирает друзей, единомышленников, близких тебе людей.
Первого декабря не стало Рябцевой Тамары Петровны, замечательного человека, учителя, подруги. Невосполнимая утрата, но ничего сделать нельзя: закон природы не отменить. Мы живы и должны помнить о Тамаре Петровне. Она пришла в школу №1 в феврале 1977 года и отдала ей 36 лет. Почти полжизни…
Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор школы – таков послужной список Тамары Петровны, талантливого педагога, наставника, грамотного руководителя. Все свои знания, мастерство она щедро отдавала ученикам и коллегам.
Прекрасный методист, воспитывала молодых учителей, помогала им стать профессионалами своего дела: тактично указывала на недочеты, отличала даже незначительные успехи, вселяла уверенность, не давала «опускать крылья».
Тамара Петровна создала прекрасный коллектив профессионалов, единомышленников, она была требовательна к себе и коллегам. Нас поражала её удивительная работоспособность. Свет в кабинете Тамары Петровны горел с раннего утра и до позднего вечера. К ней можно было обратиться с любым вопросом: профессиональным или простым, житейским, - и всегда получить совет, помощь.
Многие школьные традиции зарождались при Тамаре Петровне: школьный КВН, совет старшеклассников, патриотический клуб «Сокол», ежегодный праздник «Зажги свою звезду», «Литературная гостиная», «Школьный Арбат».
Школа – это никогда не прекращающаяся жизнь, и Тамара Петровна была её центром, её основой. Благодаря ей ученики не только получали фундаментальные знания по русскому языку и литературе, но и учились быть настоящими людьми. Творческий человек, она воспитывала творческих учеников и учителей.
Труд Тамары Петровны отмечен правительственными наградами: он удостоена почетных званий «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Любящая, заботливая и требовательная мама, нежная, ласковая бабушка, просто дорогой нам человек, она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей. За чертой, отделяющей жизнь земную, навсегда останется в наших сердцах память о руководителе, коллеге, друге. Тамара Петровна – одна из тех людей, после которых в конце пути остаётся не холмик, не крест, не камень, а ученических жизней пламень.
Григорьева Алефтина Геннадьевна,
заслуженный учитель РФ, коллеги, друзья.
Прощание с Тамарой Петровной Рябцевой состоится 4 декабря с 12 до 13 часов по адресу: Солнечная, 11А/1.