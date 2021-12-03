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Полное солнечное затмение: Прямая трансляция мощнейшего небесного явления 4 декабря 2021 года в 10.34 по Москве

10:34:5312/3/2021
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Тот факт, что затмение произойдет в южном полушарии - само по себе уникально. Затмения над Антарктидой случаются очень редко. В последний раз земляне наблюдали такое явление в январе 2003 года.

Следующее солнечное затмение произойдет не скоро. Фото: Pixabay.com

Уже завтра, 4 декабря, состоится уникальное в и редкое полное солнечное затмение. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", небесное явление смогут наблюдать жители южного полушария – Африки, Австралии, Южной Америки, а также островных государств Тихого и Атлантического океанов. Все же полную фазу затмения. Полноценно затмение возможно будет увидеть только из Антарктиды. Примечательно, что декабрьское солнечное затмение именуют «Черным Солнцем». Это связано с тем, что диск Луны абсолютно полностью закроет Солнце.

Прямой эфир затмения будут вести жители Антарктиды и россияне смогут его лицезреть таким образом.

Важный момент - солнечное затмение продлится всего одну минуту и 54 секунды. Поэтому лучше начинать его разглядывать с самого начала. Так, по всемирному времени явление начнется в 07:33.В максимальную фазу затмение вступит в 10:34 по Москве. В Новосибирской области "Черное Солнце" можно наблюдать с 14:34.

Как правило, солнечное затмение совпадает с новолунием, это обязательно. Его можно увидеть лишь тогда, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. Луна отбрасывает тень, и в том месте, куда она попадает, видно затмение.

Тот факт, что затмение произойдет в южном полушарии - само по себе уникально. Затмения над Антарктидой случаются очень редко. В последний раз земляне наблюдали такое явление в январе 2003 года.

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