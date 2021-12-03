Массовые ограбления в Калифорнии: из-за нищеты в коронавирус люди врываются в магазины и грабят на тысячи долларов. Власть начала борьбу с помощью фиксации автономеров

Сан-Хосе одобрил выделение денежных средств на считыватели номерных знаков для борьбы с организованными ограблениями в городе и штате. Общая сумма, которая будет выделена на такие меры составила 250 тыс. долларов. Известно, что на них будут закупаться приборы, считывающие автомобильные номера, а деньги будут поступать из федерального бюджета, который был предназначен на меры по борьбе с COVID-19.
Известно, что в Калифорнии участились случаи организованных ограблений, особенно часто они происходят в районе залива. Также сообщается, что злоумышленникам часто удается скрыться с места происшествия с украденными тысячами долларов в товарах торговых точек. Например, в Сан-Хосе 21 ноября было совершено сразу несколько ограблений: сначала двое грабителей украли товары из торгового центра Valley Fair. В тот же день четверо подозреваемых украли товары Лулулемона прямо через улицу. Ущерб во втором случае составил порядка 40 тыс. долларов.
Двое подозреваемых в совершении первого ограбления были задержаны при попытке совершения очередного преступления. А мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо заявил, что руководство города поможет местным правоохранительным органам в предотвращении такой ситуации в городе. Он пообещал выделить больше средств на камеры, которые буду считывать номерные знаки с автомобилей. Таким образом планируется выявлять угнанные транспортные средства и предотвращать такие преступления.