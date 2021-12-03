Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие праздничные открытки для отправки по смс и вотсап

11:15:2312/3/2021
0

День Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря, праздновали играми на свежем воздухе, катанием на санях, кидались снежки и лепили снежных баб. На Руси считали, что сама зима приезжает в этот день на санях и дует на окна, отсюда и снежные узоры.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пусть Пресвятая Богородица войдет,
В наш храм всем только радость принесет,
Господне слово и благословение,
Икон святых благое мирра точение!

Пусть все невзгоды и грехи отступят,
А люди позабудут в миг про скупость,
И счастьем и немым благоговением
Наполнит храм святой своим свечением!

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение в храм Пресвятой Богородицы —
Что может быть этой даты священней?
Желаю тебе, прогнать зло за околицу,
Жить в покаянии без прегрешений!

А Богородица силой небесною
Пусть бережёт тебя в днях суетливых,
Чтобы вся жизнь твоя стала чудесною,
Искренне доброй и очень счастливой!

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пусть от бед убережет
Святая Богородица.
Пусть удача, счастье, радость
В вашем доме водятся.

Чтобы сердце ликовало И жила надежда в нем. Богородица Мария Пусть поможет вам во всем!

Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВведение во храм Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие праздничные открытки для отправки по смс и вотсап
11:15:23 12/3/2021
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие праздничные открытки для отправки по смс и вотсап
В Кремле отказались оценивать работу Дмитрия Медведева во главе партии «Единая Россия»
11:06:58 12/3/2021
В Кремле отказались оценивать работу Дмитрия Медведева во главе партии «Единая Россия»
Приметы и традиции в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем сегодня извещает лютый мороз
11:00:40 12/3/2021
Приметы и традиции в Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: о чем сегодня извещает лютый мороз
Агата Муцениеце захотела усыновить ребенка после развода с Павлом Прилучным
10:49:19 12/3/2021
Агата Муцениеце захотела усыновить ребенка после развода с Павлом Прилучным
Выплату 10 000 рублей в декабре 2021 года россиянам готовит ПФР
10:37:27 12/3/2021
Выплату 10 000 рублей в декабре 2021 года россиянам готовит ПФР
Полное солнечное затмение: Прямая трансляция мощнейшего небесного явления 4 декабря 2021 года в 10.34 по Москве
10:34:53 12/3/2021
Полное солнечное затмение: Прямая трансляция мощнейшего небесного явления 4 декабря 2021 года в 10.34 по Москве
В Минобороны рассекретили планы по созданию искусственного моря в Дмитровском районе
10:31:28 12/3/2021
В Минобороны рассекретили планы по созданию искусственного моря в Дмитровском районе
БердскВ Бердске чистят дороги в снегопад и без начальника. За вывоз снега с улиц город заплатит 2 млн рублей за декабрь 2021 года
10:05:32 12/3/2021
В Бердске чистят дороги в снегопад и без начальника. За вывоз снега с улиц город заплатит 2 млн рублей за декабрь 2021 года
БердскВ Бердске земли Минобороны 9 лет не могут перейти муниципалитету: уйдет ли с молотка бывшая «база» Бердской бригады спецназа ГРУ
10:00:13 12/3/2021
В Бердске земли Минобороны 9 лет не могут перейти муниципалитету: уйдет ли с молотка бывшая «база» Бердской бригады спецназа ГРУ
В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище
9:58:33 12/3/2021
В Москве полиция задержала дворников, которые устроили массовое побоище