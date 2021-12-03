4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие праздничные открытки для отправки по смс и вотсап

Пусть Пресвятая Богородица войдет,
В наш храм всем только радость принесет,
Господне слово и благословение,
Икон святых благое мирра точение!
Пусть все невзгоды и грехи отступят,
А люди позабудут в миг про скупость,
И счастьем и немым благоговением
Наполнит храм святой своим свечением!
Введение в храм Пресвятой Богородицы —
Что может быть этой даты священней?
Желаю тебе, прогнать зло за околицу,
Жить в покаянии без прегрешений!
А Богородица силой небесною
Пусть бережёт тебя в днях суетливых,
Чтобы вся жизнь твоя стала чудесною,
Искренне доброй и очень счастливой!
Пусть от бед убережет
Святая Богородица.
Пусть удача, счастье, радость
В вашем доме водятся.
Чтобы сердце ликовало И жила надежда в нем. Богородица Мария Пусть поможет вам во всем!
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок