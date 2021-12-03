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Симптомы длительного ковида: «Горячая вода пахнет гниющим мясом»

8:13:3012/3/2021
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Паросмия - это термин, используемый для обозначения любого вида искажения обоняния, в отличие от аносмии, термина, обозначающего потерю обоняния.

У пациентов переживших долгосрочный ковид нарушается обоняние. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Специалисты заявили, что «затяжной» COVID вызывает неприятный запах и привкус, депрессию, а у некоторых пациентов, перенесших заболевание, горячая вода ассоциируется с запахом гниющего мяса. Эксперты называют такое явление паросмией – искажение любого вида обоняния. Например, Катрина Хейдон не может есть, принимать душ или чистить зубы так же, как шесть месяцев назад, из-за паросмии, расстройства обоняния, которое иногда ассоциируется с «дальнобойщиками» COVID-19 или людьми, у которых симптомы заболевания сохраняются долгое время после тестирования. положительный на вирус.

Женщина заявляет, что заразилась вирусом в июне 2021 года, когда ПЦР-тесты показывали обратно. Однако 24-летняя девушка не чувствовала вкусов и запахов. Отвращение Хейдон к запаху тепла - например, к запаху горячего душа или радиатора - это, пожалуй, самый странный аспект ее состояния.

– Пикантные продукты пахнут гниющими сточными водами. Горячая вода пахнет гниющим мясом. Химические чистящие средства и духи пахнут действительно острой, подавляющей серой - как запах горящих волос, но концентрированной и более сильной. Сладости и молочные продукты имеют вкус духов, как если бы их распылили. у тебя во рту, - сообщила девушка.

Доктор Эндрю Лейн, директор Синус-центра в Университете Джонса Хопкинса и профессор отоларингологии - хирургии головы и шеи - в Медицинской школе Джонса Хопкинса считает, что паросмия может возникать не только у пациентов, переживших коронавирус, но и при других вирусных заболеваниях. При травмах головного мозга или рассеянном склерозе. По словам эксперта, в верхней части носа есть очень специализированная слизистая оболочка – это единственное место в теле, где нейрон, исходящий из мозга, напрямую контактирует с внешним миром. Именно эту зону поражает вирус.

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коронавирусКовидзапахиСимптомы.
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