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В России коронавирус убил 1 217 пациентов за сутки на 3 декабря

8:11:0012/3/2021
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В Москве за сутки на 3 декабря выявили 3 304 инфицированных — на 501 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело ковидом 1 813 граждан России, а в Санкт-Петербурге — 2 609.

Коронавирус не отступает. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Симптомы длительного ковида: «Горячая вода пахнет гниющим мясом»

Симптомы длительного ковида: «Горячая вода пахнет гниющим мясом»В Бердске названы истинные данные о зараженных коронавирусом за сутки на 3 декабряЕщё 384 новости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России назвал новые данные о зараженных коронавирусом за сутки 3 декабря. Так, за последние 24 часа России выявлено 32 930 новых зараженных ковидом россиян. К сожалению, коронавирус забрал жизни 1 217 россиян за последние сутки. Есть и положительная динамика - 36 514 выписанных из больниц пациентов.

Известно, что в Москве за сутки на 3 декабря выявили 3 304 инфицированных — на 501 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело ковидом 1 813 граждан России, а в Санкт-Петербурге — 2 609.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Бердске на 3 декабря в городе под медицинским наблюдением находятся 1 149 бердчан. За последние сутки на коронавирус взяты тесты у 463 горожан. Выздоровевших и выписанных с оздоровлением за все время пандемии - 2 836 человек. На сегодняшний день выявлено еще 14 пациентов с положительным тестом на ковид. За два года пандемии в Бердске всего зарегистрировано 3 207 случаев коронавирусной инфекции.

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