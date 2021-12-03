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4 декабря – Международный день банков: великолепные открытки и картинки для коллег

2:15:2712/3/2021
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4 декабря — Международный день банков. Этот праздник отмечается впервые! ООН в 2019 году признала жизненную необходимость банковской системы для существования планеты и объявила 4 декабря Международным днем банков.

Международный день банков

Работники банков! Примите в подарок
От нас пожеланья добра и любви,
Пусть каждый ваш день будет легок и ярок,
И пусть исполняются ваши мечты!

Желаем во всем вам удачи, успехов,
Хороших начальников, тихих клиентов,
И, думаем, премию выдать должны,
Ведь денежки даже работникам банков нужны!

***

Ты — банковский работник, и день сегодня твой.
Бежишь ты на работу — давай, беги, не стой.
Кредиты, депозиты, учеты, платежи,
Попробуй разберись-ка, но это можешь ты!

Тебя все уважают — начальство и друзья,
Коллеги очень ценят, и любит вся семья.
Ну что ж, тебе успехов, отличного труда.
Сегодня поздравленья лишь только для тебя!

Международный день банков

Работники банка! Желаем удачи,
В работе и дома пусть будет ажур!
Считайте уверенно вклады и сдачу,
А в сердце пусть царствует вечно лямур!

Процентами пусть прирастает вам счастье, Пусть банк процветает, приносит доход, И мимо проходит любое ненастье, И в деле любом вам пускай повезет!

***

Работники банков сегодня,
Одеты при полном параде.
Милы и улыбчивы очень!
Им праздник отметить свой надо!

Чтоб в банк потянулись клиенты,
Во всём доверяли душевно!
И делали нужные вклады,
Оплаты счетов — беспроблемны!

Мы рады каждому мигу,
Который, проводим вновь в банке!
Торжественность чувствуя снова,
Желаем надёжность как в танке!

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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