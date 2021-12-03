4 декабря – Международный день банков: великолепные открытки и картинки для коллег

Работники банков! Примите в подарок
От нас пожеланья добра и любви,
Пусть каждый ваш день будет легок и ярок,
И пусть исполняются ваши мечты!
Желаем во всем вам удачи, успехов,
Хороших начальников, тихих клиентов,
И, думаем, премию выдать должны,
Ведь денежки даже работникам банков нужны!
***
Ты — банковский работник, и день сегодня твой.
Бежишь ты на работу — давай, беги, не стой.
Кредиты, депозиты, учеты, платежи,
Попробуй разберись-ка, но это можешь ты!
Тебя все уважают — начальство и друзья,
Коллеги очень ценят, и любит вся семья.
Ну что ж, тебе успехов, отличного труда.
Сегодня поздравленья лишь только для тебя!
Работники банка! Желаем удачи,
В работе и дома пусть будет ажур!
Считайте уверенно вклады и сдачу,
А в сердце пусть царствует вечно лямур!
Процентами пусть прирастает вам счастье, Пусть банк процветает, приносит доход, И мимо проходит любое ненастье, И в деле любом вам пускай повезет!
***
Работники банков сегодня,
Одеты при полном параде.
Милы и улыбчивы очень!
Им праздник отметить свой надо!
Чтоб в банк потянулись клиенты,
Во всём доверяли душевно!
И делали нужные вклады,
Оплаты счетов — беспроблемны!
Мы рады каждому мигу,
Который, проводим вновь в банке!
Торжественность чувствуя снова,
Желаем надёжность как в танке!